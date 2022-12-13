Адміністрація Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправлення систем протиракетної оборони Patriot в Україну. Про це з посиланням на американських чиновників повідомили в CNN, пише 24 канал.

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США готуються відправити Україні довгоочікувані Patriot

За даними телеканалу, про передання довгоочікуваних Patriot можуть оголосити вже цього тижня. Втім, план, який розробили у Пентагоні, ще має схвалити Міністр оборони Ллойд Остін. Після цього документ відправлять на підпис Джо Байдену. Таке схвалення очікується, розповіли троє чиновників.

Наразі невідомо, скільки саме ракетних пускових установок відправлять Україні. Очікується, що після схвалення відповідних планів Patriot надішлють найближчими днями.

До речі, за словами співрозмовників телеканалу, українських військових навчатимуть використовувати ці ЗРК на базі армії США в Графенвері, що в Німеччині.

На що здатні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу

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Українці дізнаються першими

Секретар РНБО в ефірі національного телемарафону розповів, що дискусії щодо цих ППО тривають постійно. Данілов наголосив, що коли Patriot будуть у нас, суспільство дізнається одразу.

Високопосадовець нагадав, що наша держава з перших днів повномасштабної війни просить закрити українське небо, аби окупанти не знищували наших людей та інфраструктуру.

На жаль, на той час не погодилися закрити нам небо. Ми його закривали власним життям, на жаль. Але змінюється ця позиція. На сьогоднішній день ми вже отримуємо ці засоби протиповітряної оборони. Фаховість наших військових збільшується з кожним днем,

– підкреслив Данілов.

Наша протиповітряна оборона буде тільки зміцнюватися, запевнив секретар РНБО. Зауважимо, що напередодні Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Patriot також може з'явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі.