Сейчас в США завершают планирование отправки этих зенитно-ракетных комплексов нашему государству.
К теме США завершают планирование по отправке ЗРК Patriot в Украину, – CNN
Приятно просматривать американскую классику
Данилов прокомментировал эту информацию. "Всегда приятно просматривать американскую классику", – написал Данилов.
Твит Данилова / Скриншот
Администрация Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке систем противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщили в CNN.
Там не отметили, сколько ракетных пусковых установок отправят Украине.
Кстати, по словам собеседников телеканала, украинских военных будут обучать использовать эти ЗРК на базе армии США в Графенвере в Германии.
В Пентагоне подтвердили передачу Украине Patriot
В Пентагоне подтверждают планы направить Украине системы противоракетной обороны Patriot. Эту информацию, о которой ранее сообщили американские медиа, подтвердили для Голоса Америки неназванные чиновники Минобороны США.
"Официальное объявление может состояться уже на этой неделе", – написала в твиттере корреспондентка в Пентагоне Карл Бабб.
План Пентагона должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, а позже подписан президентом Джо Байденом.
В конце ноября представитель Минобороны США Пэт Райдер сообщил, что на тот момент Пентагон не планировал поставлять системы Patriot из США Украине. В то же время, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что среди стран НАТО идет обсуждение о возможности предоставления Украине систем ПВО Patriot.