Наразі у США завершують планування щодо відправлення цих зенітно-ракетних комплексів нашій державі.

До теми США завершують планування щодо відправлення ЗРК Patriot до України, – CNN

Приємно переглядати американську класику

Данілов прокоментував цю інформацію. "Завжди приємно переглядати американську класику", – написав Данілов.



Твіт Данілова / Скриншот

Адміністрація Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправлення систем протиракетної оборони Patriot в Україну. Про це з посиланням на американських чиновників повідомили в CNN.

Там не зазначили, скільки саме ракетних пускових установок відправлять Україні.

До речі, за словами співрозмовників телеканалу, українських військових навчатимуть використовувати ці ЗРК на базі армії США в Графенвері, що в Німеччині.

До слова. Данілов в ефірі єдиного телемарафону 13 грудня поки не підтвердив, що ЗРК Patriot надійдуть в Україну незабаром, але він впевнений, що підтримка партнерів для України триватиме й зростатиме.

У Пентагоні підтвердили передачу Україні Patriot

У Пентагоні підтверджують плани відправити Україні системи протиракетної оборони Patriot. Цю інформацію, про яку раніше повідомили американські медіа, підтвердили для Голосу Америки неназвані високопосадовці Міноборони США.

"Офіційне оголошення може відбутись уже цього тижня", – написала у твітері кореспондентка у Пентагоні Карла Бабб.

План Пентагону має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, а пізніше підписаний президентом Джо Байденом.

Довідково. Система Patriot є однією із найефективніших видів зброї великої дальності, яку використовують для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків.

Наприкінці листопада речник Міноборони США Пет Райдер повідомив, що на той момент Пентагон не планував постачати системи Patriot зі США Україні. Водночас генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ заявляв, що серед країн НАТО триває обговорення про можливість надання Україні систем ППО Patriot.