По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, это очень близкая перспектива. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
Достойно внимания Под натовским зонтиком: как системы ПВО Patriot и SAMP-T прикроют небо Украины
Приоритет – закрыть небо
Как отмечает Подоляк, сегодня мы видим абсолютно консолидированную позицию, очень жестко характеризующую и Россию, и лично Путина, и концепцию такого типа государства. Четко говорится о том, что Путин, как военный преступник, будет привлечен к ответственности, а Россия в таком виде существовать не будет.
Раньше они боялись и очень осторожно характеризовали Путина. Сегодня они откровенно говорят, что в любом случае Россия должна проиграть и сесть на скамью подсудимых – как корпоративный бренд. То есть конкретные люди, но в целом Россия. Это очень важно. И это существенно влияет на поставку нам оружия,
– утверждает Подоляк.
Так, наши партнеры понимают, уверяет он, что необходимо сделать все, чтобы закрыть небо над Украиной. Это ключевая концепция.
"Сегодня это приоритет №1 – не только для Украины, но и для наших партнеров. Поэтому я не сомневаюсь, что в максимально скорые сроки мы получим не только Patriot, но и другие системы ЗРК и ПРО", – убежден Подоляк.
Советник главы ОП отметил, что спекулировать на теме передачи оружия не стоит. Говорить об эффективности систем Patriot мы сможем после того, как они придут на боевое дежурство, а правительства других стран будут рассказывать, что они защищают украинское небо.
Более того, добавил Подоляк, передача систем является символической. Это не столько об оружии, сколько о конкретном символе.
Все. Любое новое супероборудование, находящееся на вооружении стран НАТО, может заходить в Украину и использоваться. Мы де-факто фиксируем, что являемся представителями военного альянса европейского сообщества цивилизованного мира,
– акцентирует Подоляк.
Он отмечает, что это разблокирует возможность другим странам предоставлять нам мощное оружие – танки Leopard, Abrams или даже новые истребители, которые находятся на дежурстве в странах НАТО.
Что еще известно о передаче Patriot
- В СМИ появилась информация о том, что в скором времени Украина может получить системы ПВО Patriot от США. Секретарь СНБО Алексей Данилов оставил в своей сети намек на этот счет. "Всегда приятно просматривать американскую классику", – написал он. Речь идет о фильме драматического фильма Роланда Эммериха "Патриот", в котором освещается война за независимость.
- Накануне стало известно, что администрация Джо Байдена завершает подготовку планов по отправление систем противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщили в CNN.
- Сколько именно ракетных пусковых установок отправят Украине – пока неизвестно. Добавляют, что украинских военных также будут учить использовать эти ЗРК на базе армии США в Графенвере в Германии.