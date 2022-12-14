По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, это очень близкая перспектива. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Достойно внимания Под натовским зонтиком: как системы ПВО Patriot и SAMP-T прикроют небо Украины

Приоритет – закрыть небо

Как отмечает Подоляк, сегодня мы видим абсолютно консолидированную позицию, очень жестко характеризующую и Россию, и лично Путина, и концепцию такого типа государства. Четко говорится о том, что Путин, как военный преступник, будет привлечен к ответственности, а Россия в таком виде существовать не будет.

Раньше они боялись и очень осторожно характеризовали Путина. Сегодня они откровенно говорят, что в любом случае Россия должна проиграть и сесть на скамью подсудимых – как корпоративный бренд. То есть конкретные люди, но в целом Россия. Это очень важно. И это существенно влияет на поставку нам оружия,

– утверждает Подоляк.

Так, наши партнеры понимают, уверяет он, что необходимо сделать все, чтобы закрыть небо над Украиной. Это ключевая концепция.

"Сегодня это приоритет №1 – не только для Украины, но и для наших партнеров. Поэтому я не сомневаюсь, что в максимально скорые сроки мы получим не только Patriot, но и другие системы ЗРК и ПРО", – убежден Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что спекулировать на теме передачи оружия не стоит. Говорить об эффективности систем Patriot мы сможем после того, как они придут на боевое дежурство, а правительства других стран будут рассказывать, что они защищают украинское небо.

Более того, добавил Подоляк, передача систем является символической. Это не столько об оружии, сколько о конкретном символе.

Все. Любое новое супероборудование, находящееся на вооружении стран НАТО, может заходить в Украину и использоваться. Мы де-факто фиксируем, что являемся представителями военного альянса европейского сообщества цивилизованного мира,

– акцентирует Подоляк.

Он отмечает, что это разблокирует возможность другим странам предоставлять нам мощное оружие – танки Leopard, Abrams или даже новые истребители, которые находятся на дежурстве в странах НАТО.

Что еще известно о передаче Patriot