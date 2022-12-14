Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Дальность системы Patriot 100 километров по аэродинамическим целям, а по баллистическим – 20 километров. Все будет зависеть от количества батарей, пусковых установок. Если придет одна батарея, они могут прикрывать большой город как Киев", – отметил Свитан.

Совместная натовская система

По словам Свитана, если Украине отправят целую установку Patriot, то тогда можно говорить, что мы закроем 100 – 200 квадратных километров. Как рассказал эксперт, это 8 – 9 батарей.

Однако если даже одна батарея придет, то это о многом говорит. То есть, нас будут брать под купол НАТО, потому что Patriot завязаны под общую натовскую систему. Они связаны и на спутниках НАТО. Это может говорить, что мы уже под натовским зонтиком, – считает Свитан.

Что нужно для баллистических целей

Военный эксперт сказал, что если выбирать между самолетами и Patriot, то дело также в их количестве – должно быть 1 – 2 эскадрильи, чтобы закрыть Восток или Центр. По словам Свитана, что касается Patriot, то должны быть 2 зенитных ракетных комплекса, которые имеют 8 – 9 батарей.

"Для ликвидации баллистических целей, лучше всего применять SAMP-T. Это те системы, по которым идут переговоры. 15 – 20 систем SAMP-T закроют нам достаточно большую площадь и защитят от баллистических ракет. Они могут бить на дальность до 35 километров", – рассказал Свитан.

Он сказал, что SAMP-T в полтора или два раза лучше, чем Patriot, если говорится о баллистических целях. Как отметил эксперт, у них меньше по крылатым ракетам.

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"Это как раз комплекс, когда выстраивается многоэшелонная оборонная, в которую входят Patriot и SAMP-T. Тогда, можно сказать, полностью будет закрыто небо", – объяснил эксперт.

По словам Свитана, поставки Украине таких систем могут быть реакцией партнеров на то, что Иран будет предоставлять России баллистические ракеты.

Что известно о предоставлении Украине Patriot

Издание CNN Со ссылкой на американских чиновников сообщили, что США завершают планирование по зенитно-ракетным комплексам Patriot для Украины. О передаче систем могут объявить на этой неделе. План должен быть одобрен Министр обороны Ллойд Остин.