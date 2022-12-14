Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Дальність системи Patriot 100 кілометрів по аеродинамічних цілях, а по балістичних – 20 кілометрів. Все залежатиме від кількості батарей, пускових установок. Якщо прийде одна батарея, то вони можуть прикривати велике місто як Київ", – зазначив Світан.

Спільна натівська система

За словами Світана, якщо Україні відправлять цілу установку Patriot, то тоді можна говорити, що ми закриємо 100 – 200 кілометрів квадратних. Як розповів експерт, це 8 – 9 батарей.

Проте якщо навіть одна батарея прийде, то це багато про що говорить. Тобто нас братимуть під купол НАТО, бо Patriot зав'язані під спільну натівську систему. Вони зав'язані й на супутниках НАТО. Це може говорити, що ми вже під натівською парасолею, – вважає Світан.

Що потрібно для балістичних цілей

Військовий експерт сказав, якщо вибирати між літаками та Patriot, то річ також в їхній кількості – має бути 1 – 2 ескадрильї, щоб закрити Схід чи Центр. За словами Світана, щодо Patriot, то мають бути 2 зенітних ракетних комплекси, які мають 8 – 9 батарей.

"Для ліквідації балістичних цілей, то найкраще застосовувати SAMP-T. Це ті системи, щодо яких йдуть переговори. 15 – 20 систем SAMP-T закриють нам доволі велику площу й захистять від балістичних ракет. Вони можуть бити на дальність до 35 кілометрів", – розповів Світан.

Він сказав, що SAMP-T у півтора чи два рази кращі, ніж Patriot, якщо мовиться про влучання по балістичних цілях.

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"Це якраз комплекс, коли вибудовується багатоешелонна оборона, до якої входять Patriot й SAMP-T. Тоді, можна сказати, повністю буде закрите небо", – пояснив експерт.

За словами Світана, постачання Україні таких систем може бути реакцією партнерів на те, що Іран надаватиме Росії балістичні ракети.

Що відомо про надання Україні Patriot

Видання CNN з посиланням на американських чиновників повідомили, що США завершують планування щодо зенітно-ракетних комплексів Patriot для України. Про передання систем можуть оголосити цього тижня. План має схвалити Міністр оборони Ллойд Остін.