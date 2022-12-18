Эксперты отмечают, что в феврале Россия серьезно думала о том, чтобы полностью уничтожить нашу систему противовоздушной обороны, но уже сейчас понятно, что это невозможно. В то же время в эфире национального телемарафона спикер командования ВСУ Юрий Игнат сказал, что об определенном вооружении для защиты неба до 24 февраля мы и мечтать не могли, а сейчас оно уже есть в украинской армии.

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Какие системы ПВО уже есть в арсенале Вооруженных Сил, которого недостает

По словам Игната, даже о таких установках как Iris-T и NASAMS мы могли мечтать. Это уже огромный плюс, который мы получили. Кроме того, спикер констатировал, что некоторые страны Европы будут наращивать свои военные мощности и смогут больше помогать нашему государству.

Эти комплексы ПВО будут поступать в дальнейшем. Есть такое понимание, что Германия будет промышленность наращивать. NASAMS будут предоставляться и США, и Норвегией,

– сказал спикер.

Однако он вспомнил, что запад до сих пор колеблется, предоставлять ли Украине комплексы Patriot и FSAF SAMP/T во Франции и Италии. По мнению представителя прессслужбы ВСУ, эти установки достаточно мощные и способны сбивать не только аэродинамические, но и баллистические цели – то есть, проще говоря, баллистические ракеты. Особенно сейчас этот тип ракет опасен и угрожает Украине. Очевидно, Игнат имел в виду, что враг разрушает с помощью этого вооружения критическую инфраструктуру нашего государства.

Обратите внимание! Юрий Игнат убежден, если в ВСУ будет достаточное количество ПВО от партнеров, Украина сможет в перспективе построить действительно уникальную и эшелонированную противовоздушную оборону. Она будет включать ПВО Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Военно-морских Сил. А дополнять эту ПВО будут авиационные платформы – то есть самолеты.

Как украинская ПВО справилась с недавней массированной атакой

Недавно 16 декабря Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по энерго инфраструктуре Украины. Оккупанты запускали ракеты типа "Калибр", Х-22, Х-31, Х-59, Х-101, Х-555 и С-300, однако, по словам Игната, украинские установки ПВО очень хорошо отработали по враждебным воздушным целям.