Оккупантам не удалось это сделать, ведь украинская ПВО отчаянно выстояла и сопротивлялась. Об этом рассказал генерал Михаил Забродский.

Кстати говоря Россия атаковала Украину 76 ракетами: силы ПВО сбили аж 60, – Залужный

Катастрофический просчет врага

Генерал подчеркнул, что россияне недооценили уровень живучести украинской авиации и ПВО, а также стойкость, отвагу и упрямство наших летчиков и зенитчиков. Забродский отметил, что враг это вообще списал со счетов.

Таким образом Россия допустила ошибку, заранее приписав себе победу в небе. Российская авиация перешла к поддержке сухопутных группировок. Тогда украинские защитники начали активно сбивать российские "сверхсовременные" самолеты Су-34 и Су-35, модернизированные МиГ, а также ракеты "Искандер" и "Калибры".

Генерал констатировал, что это был катастрофический для неприятеля просчет. Ошибка дала украинской ПВО передышку и время на перегруппировку.

Ситуация в воздухе – до сих пор нестабильна

Тем не менее, Забродский ситуация в воздухе нестабильна. Паритет с врагом является шатким, а противодействие ракетному террору России, к сожалению, далеко от контролируемой.

У ракетных ударов по объектам энергетики есть разрушительные последствия для миллионов украинцев и экономики.

Обратите внимание! Утром 16 декабря Россия совершила уже девятую массированную ракетную атаку по украинским городам. Оккупанты выпустили 76 ракет, но ПВО сбила 60. К сожалению, были попадания, поэтому по всей стране ввели экстренные отключения света.