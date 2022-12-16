Окупантам не вдалось це зробити, адже українська ППО відчайдушно вистояла й чинила спротив. Про це розповів генерал Михайло Забродський.
До речі Росія атакувала Україну 76 ракетами: сили ППО збили аж 60, – Залужний
Катастрофічний прорахунок ворога
Генерал наголосив, що росіяни недооцінили рівень живучості української авіації та ППО, а також – стійкість, відвагу та впертість наших льотчиків і зенітників. Забродський зазначив, що ворог це взагалі списав з рахунків.
Таким чином Росія припустилася помилки, завчасно приписавши собі перемогу у небі. Російська авіація перейшла до підтримки сухопутних угруповань. Тоді українські захисники почали активно збивати російські "надсучасні" літаки Су-34 та Су-35, модернізовані МіГ, а також ракети "Іскандер" і "Калібри".
Генерал констатував, що це був катастрофічний для ворога прорахунок. Помилка дала українській ППО перепочинок та час на перегрупування.
Ситуація у повітрі – досі нестабільна
Попри це, Забродський ситуація у повітрі нестабільна. Паритет з ворогом є хитким, а протидія ракетному терору Росії, на жаль, далека від контрольованої.
Ракетні удари по об'єктах енергетики має руйнівні наслідки для мільйонів українців та економіки.