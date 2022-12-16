Окупантам не вдалось це зробити, адже українська ППО відчайдушно вистояла й чинила спротив. Про це розповів генерал Михайло Забродський.

До речі Росія атакувала Україну 76 ракетами: сили ППО збили аж 60, – Залужний

Катастрофічний прорахунок ворога

Генерал наголосив, що росіяни недооцінили рівень живучості української авіації та ППО, а також – стійкість, відвагу та впертість наших льотчиків і зенітників. Забродський зазначив, що ворог це взагалі списав з рахунків.

Таким чином Росія припустилася помилки, завчасно приписавши собі перемогу у небі. Російська авіація перейшла до підтримки сухопутних угруповань. Тоді українські захисники почали активно збивати російські "надсучасні" літаки Су-34 та Су-35, модернізовані МіГ, а також ракети "Іскандер" і "Калібри".

Генерал констатував, що це був катастрофічний для ворога прорахунок. Помилка дала українській ППО перепочинок та час на перегрупування.

Ситуація у повітрі – досі нестабільна

Попри це, Забродський ситуація у повітрі нестабільна. Паритет з ворогом є хитким, а протидія ракетному терору Росії, на жаль, далека від контрольованої.

Ракетні удари по об'єктах енергетики має руйнівні наслідки для мільйонів українців та економіки.

Зверніть увагу! Вранці 16 грудня Росія здійснила вже дев'яту масовану ракетну атаку по українських містах. Окупанти випустили 76 ракет, але ППО збила 60. На жаль, були влучання, тож по всій країні ввели екстрені відключення світла.