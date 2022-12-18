Експерти зазначають, що в лютому Росія серйозно думала про те, аби повністю знищити нашу систему протиповітряної оборони, але вже зараз зрозуміло, що це – неможливо. Водночас в ефірі національного телемарафону речник командування ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що про певне озброєння для захисту неба до 24 лютого ми й мріяти не могли, а зараз воно уже є в української армії.

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Які системи ППО уже є в арсеналі Збройних Сил, а яких бракує

За словами Ігната, навіть про такі установки як Iris-T та NASAMS ми могли мріяти. Це уже величезний плюс, що ми їх отримали. Окрім того, спікер констатував, що певні країни Європи нарощуватимуть свої військові потужності та зможуть більше допомагати нашій державі.

Ці комплекси ППО будуть надходити надалі. Є таке розуміння, що буде Німеччина буде промисловість нарощувати. NASAMS будуть надаватися і США, і Норвегією,

– сказав речник.

Однак він згадав, що захід досі вагається, чи надавати Україні комплекси Patriot і FSAF SAMP/T, що є у Франції та Італії. На думку представника пресслужби ЗСУ, ці установки – доволі потужні та здатні збивати не лише аеродинамічні, але й балістичні цілі – тобто, простіше кажучи, балістичні ракети. Особливо зараз цей тип ракет є небезпечним і загрозливим для України. Вочевидь, Ігнат мав на увазі те, що ворог руйнує за допомогою цього озброєння критичну інфраструктуру нашої держави.

Зверніть увагу! Юрій Ігнат переконаний, якщо в ЗСУ буде достатня кількість ППО від партнерів, Україна зможе у перспективні побудувати дійсно унікальну та ешелоновану протиповітряну оборону. Вона міститиме в собі ППО Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Військово-морських Сил. А доповнюватимуть цю ППО авіаційні платформи – себто літаки.

Як українська ППО впоралася з недавньою масованою атакою

Нещодавно 16 грудня Росії вкотре завдала масованого ракетного удару по енергоінфраструктурі України. Окупанти запускали ракети типу "Калібр", Х-22, Х-31, Х-59, Х-101, Х-555 та С-300, однак, за словами Ігната, українські установки ППО дуже добре відпрацювали по ворожих повітряних цілях.