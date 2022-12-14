Полномасштабное вторжение России в Украину показало, что так называемая "мирная Европа" – это скорее призрачная концепция, которая, к сожалению, не может быть полностью воплощена в жизнь, пока на континенте присутствуют неадекватные диктаторы и преступные режимы. 24 канал анализирует, почему оборонные возможности ЕС необходимо повышать, чтобы успешно бороться с нынешними и будущими вызовами.

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Как длительный мир усыпил бдительность европейцев

Европейское сообщество стремится достичь стратегической автономии, то есть усилить свои оборонные возможности и уменьшить зависимость от американского ВПК. Война в Украине лишь показала, что времени на такую реорганизацию оборонной промышленности мало.

Годы недофинансирования европейской оборонки были обусловлены сразу несколькими факторами:

Во-первых, это общее представление европейцев, что полномасштабная война в Европе уже невозможна. Да, на континенте время от времени разгорались конфликты, как Балканские войны, или же аннексия Крыма и война на Донбассе. Тем не менее почти никто из европейских лидеров не верил, что эти войны когда-то могут масштабироваться и поставить под угрозу всю европейскую архитектуру безопасности.

Во-вторых, на финансирование европейской обороны повлияли также несколько мощных экономических кризисов. Мировой финансовый кризис 2008 года заставил европейцев поставить все оборонные производства на мирные рельсы, чтобы удовлетворить другие экономические потребности. Однако решение насущных проблем в конце концов подорвало стратегическое планирование Европы в части безопасности.

Жозеп Боррель подчеркнул, что война России против Украины стала тревожным звонком для всех европейских стран, относительно их военных возможностей. Евросоюз передал множество оружия Украине, но при этом стало ясно, что собственные запасы ЕС исчерпаны, а промышленные мощности существенно ограничены. Это создает угрожающую ситуацию, требующую срочного разрешения, если Европа хочет защититься от будущих угроз и сохранить мир.



Конференция Европейского оборонного агентства / фото с сайта ЕС

На днях состоялась конференция Европейского оборонного агентства, где участники обсудили все насущные проблемы и окрестили планы безопасности на предстоящие несколько лет. Европа стремится к большей автономии в обеспечении своей обороны, поэтому на передний план должны выйти совместные европейские разработки. Участие Соединенных Штатов в защите Европы никто не исключает, однако ЕС планирует снизить определенную зависимость от Штатов.

Обратите внимание! В США все чаще поднимается дискуссия о том, почему американцы должны защищать Европу за собственные средства. Особое усиление эта риторика получила во времена президентства Дональда Трампа, всячески пытавшегося урезать финансирование НАТО со стороны США. Трамп мотивировал это тем, что европейцы якобы не заинтересованы в своей безопасности, ведь они вкладывают меньше денег в Альянс, чем Соединенные Штаты.



Очевидно, что в критический момент американцы бы все равно вступились за Европу, даже если бы у власти находился такой изоляционист как Трамп. Однако Брюссель считает, что более автономная оборонная система ЕС будет способна быстрее реагировать на любые возможные вызовы.

Первые успехи ЕС в усилении собственной обороны

В последние годы Европейский Союз активно взялся за усиление своих оборонных возможностей. Согласно данным Европейского оборонного агентства, в 2021 году расходы ЕС на оборону выросли до 214 миллиардов евро. Это на 6% больше по сравнению с 2020 годом. Впрочем, Европа все еще далека от контрольного показателя в 2% ВВП на оборону.



Разница реальных расходов ЕС на оборону и цели в 2% ВВП / График ЕОА

Боррель отмечает, что отчасти проблема заключается в том, что между государствами-членами ЕС существуют большие различия относительно расходов на оборону, но и эта проблема постепенно исчезает.

5 стран блока увеличили оборонные расходы на 20%, а одна – на 42%. Впрочем, по мнению главы дипломатии ЕС, подобные разногласия между подходом каждой из стран Евросоюза препятствуют общему развитию общих оборонных возможностей. Совместные закупки необходимого оборудования растут каждый год, но все еще далеки от необходимых показателей.



Агрессия России в 2014 году заставила ЕС увеличивать инвестиции в оборону / график ЕОА

Евросоюз действительно продвигается в направлении усиления общей безопасности, однако этого все еще недостаточно. Боррель призывает европейские страны делать больше совместных закупок и инвестиций, ведь 10 месяцев войны в Украине показали слабость цепей поставок ЕС и ограниченность запасов оружия.

В настоящее время Брюссель проводит определенную ревизию ВПК стран-членов Евросоюза, чтобы определить их неотложные потребности в технологиях и финансировании, а также мотивировать их усилить производственные мощности. Для реализации этой цели Европейская комиссия уже согласовала план совместных закупок на 2022 – 2024 годы. Для этого из бюджета ЕС будет выделено 500 миллионов евро. В Европе считают, что этот дополнительный механизм способен снизить конкуренцию между государствами-членами ЕС на закупку одинаковой продукции и поспособствует общей экономии средств.

В то время, когда на границах Европы идет война, мы отвечаем на призыв глав государств ЕС, представляя сегодня новый инструмент для поддержания совместного приобретения вооружений на европейском уровне. В дополнение к пополнению части запасов после передачи оружия Украине мы создаем стимул через бюджет ЕС для государств-членов к совместным закупкам. Оборона Европы делает большие шаги вперед,

– подчеркнул комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.



С 2025 года ЕС планирует увеличить расходы на оборону до 70 миллиардов евро / График ЕОА

Европейские армии долгое время находились в определенной рецессии, но уже со следующего года общие оборонные возможности ЕС должны восстановиться и начать показывать существенный рост. Боррель отмечает, что это станет поворотным моментом, когда Европа перестанет преодолевать проблемы прошлых ошибочных решений и начнет активно продвигаться к будущему укреплению. ЕС намерен найти баланс между национальными потребностями стран-членов в части обороны и общими вызовами на уровне всего блока.

Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны, близки и могут ухудшиться... Нам нужны действия, а для этого нужен политический толчок сверху, то есть президентов и премьер-министров ЕС. Мы должны не просто тратить больше на оборону, а делать это лучше, что означает усиленное сотрудничество. Мы должны продолжать поддерживать Украину, удовлетворять текущие потребности и начинать готовиться к будущему.

– подытожил Жозеп Боррель.

Украина – составная часть европейской безопасности

Несмотря на все возможные проблемы, с которыми сегодня столкнулась оборонка Европейского Союза, Жозеп Боррель никоим образом не исключает необходимости поддержки Украины в войне против России. Похоже, что частичная истощенность европейских запасов оружия вряд ли повлияет на продолжение поставок в Украину, ведь Боррель отдельно подчеркнул, что поддержка нашего государства продлится столько, сколько это будет необходимо для победы в войне против России.

Усиление обороны Украины сегодня прямо влияет на безопасность всей Европы. Кроме того, что Украина сдерживает российскую агрессию, которая при худшем развитии событий со временем точно бы перекинулась на страны-члены ЕС, следует учесть, что оружие, которое сегодня поставляет Украине Евросоюз, остается здесь же – на континенте.

Украина также активно продвигается к евроатлантической интеграции. И если сроки вступления в НАТО все еще окутаны туманом, членство Украины в ЕС видится гораздо более близким. Фактически все оружие, которое сегодня передают европейские страны, не отправляется куда-то далеко, а остается в пределах будущего расширения Евросоюза.

Обратите внимание! Нынешние оборонные возможности Украины не учитываются во внутренних графиках Евросоюза и их общем планировании. Европейцам же следует принимать во внимание тот факт, что Украина по результатам этой войны будет усилена мощным западным вооружением и будет иметь одну из самых боеспособных армий в Европе.



Это одновременно создаст мощный форпост на границах Евросоюза и предоставит дополнительные возможности для совместных военных учений, ведь Вооруженные силы Украины будут иметь свежий и большой опыт в ведении современной войны.

При этом, ЕС следует также обратить внимание на украинский ВПК. Ведь множество успешных операций, проведенных Украиной, как недавние взрывы на дальних аэродромах РФ, атаки на Черноморский флот или потопление крейсера "Москва" были воплощены в жизнь именно с помощью украинского оружия. Таким образом, Украина может присоединиться и к совместным военным разработкам Евросоюза в будущем.

Европа усиливается ради мира

Иллюзии о мирном времени и окончании эпохи войн в Европе были полностью разрушены с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, а все пробелы в области обороны ощущаются особенно болезненно и опасно.

Идея создания собственной, чисто европейской армии, которую сегодня активно продвигает Брюссель, может стать дополнительным фактором, который будет укреплять весь Евросоюз и уменьшит раздор между государствами-членами. Объединение вокруг общих вызовов безопасности также даст мощный толчок для технологического развития, в котором нуждаются современная война и оборона.

Миф о нецелесообразности больших расходов на оборону был окончательно разрушен Россией. Европа снова погрузилась в большую войну, распространение которой удалось остановить Украине. Однако всему миру стало очевидно одно – единственный способ защитить мирную жизнь, это мощная подготовка к возможной войне.