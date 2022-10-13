Евросоюз хочет удержаться на плаву как мощная демократия, действенная экономическая и социальная модель развития, способная при этом самостоятельно себя защитить от внешних угроз.

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Для этого вся система Европейского управления и мировосприятия должна быть реформирована, считает Боррель, поскольку в стремительном потоке глобальных событий бюрократизированная и пассивная Европа не успевает реагировать на сегодняшние вызовы.

Боррель признал ошибки в политике ЕС в отношении Украины

Едва ли не впервые главный дипломат и официальное лицо Евросоюза прямо и откровенно признало ошибочность подхода всего европейского блока к восприятию Украины и ее проблемам. Боррель заявил, что Брюссель до последнего момента не верил ни в полномасштабное вторжение России, ни в эффективное сопротивление украинского народа.

Отлично помню, как госсекретарь Блинкен позвонил мне и сказал: "Это случится в эти выходные" – а уже через два дня они начали бомбить Киев,

– вспоминает Боррель.

При этом главный дипломат ЕС акцентировал внимание на том, что военная поддержка со стороны Европы помогла Украине выстоять в борьбе с российским агрессором. То есть, Боррель подчеркивает и военный потенциал Евросоюза. Такое заявление вписывается в планы ЕС по созданию собственных военных сил, отдельных от блока НАТО.

ЕС должен стать мощной военной силой

Евросоюз планирует обеспечить условия для успешной самозащиты, не перекладывая этот вопрос на плечи американцев или НАТО. Боррель подчеркивает, что в настоящее время в Белом Доме заседает очень лояльный к Европе президент, который только усиливает отношения между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

А если бы сейчас вместо Байдена в Белом доме был Трамп или кто-то подобный? Каков был бы ответ США на войну в Украине? Каков был бы наш ответ?

– спрашивает Боррель у послов ЕС.

Однако опыт с президентством Дональда Трампа, который наоборот всеми силами пытался подорвать этот союз, показывает, что полагаться только на США опасно для Европы, поэтому вероятно ЕС с двойной силой продолжит развивать собственный военный потенциал.

Евросоюз хочет стать более независимым

Жозеп Боррель признает, что ЕС самостоятельно загнал себя в ловушку энергетической зависимости, долго рисуя из России порядочного торгового партнера. Однако современный энергетический кризис, с которым столкнулась Европа, должна дать дополнительный толчок для переосмысления подхода к закупке и выработке энергии.

В настоящее время Брюссель работает в так называемом кризисном режиме, где для решения краткосрочных проблем накапливаются другие, которые могут дать о себе знать в будущем.

Мы счастливы, что импортируем много сжиженного природного газа через LNG из Соединенных Штатов и замещаем российский газ американским и норвежским или азербайджанским. Но что если после избрания нового президента, США уже не будут такими дружественными к европейцам?

– обращает внимание Боррель.

Важно! Идея Борреля заключается в полной реформации подхода к получению ресурсов, ведь нельзя заменять одну зависимость другой. Для этого ЕС должен привлекать более технологичный подход, развивая собственную энергосистему с учетом климатических вопросов.

Брюссель должен разработать индивидуальный подход к другим странам

Евросоюз должен прислушаться к остальному миру, где сейчас набирает обороты авторитаризм. Это общемировой тренд, который ЕС не может игнорировать и побороть одним только положительным примером. Боррель обращает внимание на то, что эта проблема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Авторитарность развивается. Теперь это не только Китай и Россия. Иногда авторитарные государства носят костюм демократии, но уже не являются демократиями. Есть и те, кто вообще не стремится выглядеть как демократия,

– заявил Боррель.

При этом большая часть мира не хочет воспринимать Евросоюз как единственную правильную модель развития, олицетворяющую экономическое развитие и распространение гражданских свобод. Единый подход больше не действенен, считает дипломат.

"Мы склонны переоценивать рациональные аргументы и думаем, что лучше знаем, что в интересах других людей. Мы недооцениваем эмоции и привлекательность политики идентичности", – подчеркнул Жозеп Боррель.

Схожая тенденция наблюдается и посреди государств-членов ЕС. В настоящее время очень активно развиваются националистические настроения, пытающиеся отделить себя от общепринятой политики Брюсселя. При этом следует упомянуть, что блок уже не состоит из одних только демократий, ведь недавно авторитарным режимом признали правительство Виктора Орбана в Венгрии.

"В структуре ЕС происходит объединение политики в Еврокомиссии и в то же время "национализация" политики в Совете ЕС. Это сложная задача. Мы должны еще многое сделать, чтобы стать единственной силой, которая действует от имени Евросоюза в целом", – настаивает Боррель.

То есть Евросоюз, пользуясь индивидуальным и более конкретным подходом, будет способен убеждать в своей правоте те или иные страны благодаря мягкой силе – культурной и информационной работе, а также уделять больше внимания потребностям разных государств.

Это позволит скрепить объединение европейцев в составе блока и не допустить очередного "Брекзита", где именно нехватка индивидуализма частично поспособствовала выходу Великобритании из состава ЕС.

Евросоюз должен усилить свои позиции как мирового игрока

Мир находится в мощном шторме, который строится вокруг противостояния США и Китая, как двух политических и экономических моделей. При этом ЕС, привыкший отмежевываться от многих проблем, замыкаться в себе и играть сразу на обе стороны, остается на периферии мировых процессов.

Мы должны быть более быстрыми и рисковать. Иногда я узнавал больше о том, что где-то происходит, читая газеты, чем из отчетов представительств ЕС,

– признал Жозеп Боррель.

В этой связи ЕС больше не воспринимается как серьезный игрок, а лишь как рынок сбыта для Китайских технологий и американского культурного продукта. Боррель считает, что Евросоюз должен стать более решительным и активным в мировом противостоянии и должен научиться строить долгосрочные планы и стратегии.

"Дипломатия ЕС должна быть гораздо более вовлечена в битву нарративов. Она не является чем-то второстепенным, это большая битва за души людей", – отмечает глава дипломатии ЕС.

При этом Боррель обращает внимание, что голоса ЕС фактически никто не слышит из-за отсутствия собственных медиа, поэтому доносить свое мнение до мира становится практически невозможно.

"У нас нет ни Russia Today, ни Sputnik, ни даже Радио Свобода. Но все представительства ЕС должны делать гораздо больше в сфере коммуникации. В социальных сетях, на телевидении, в дебатах", – настаивает Боррель.

Глава дипломатии ЕС считает, что мировая борьба происходит сразу во всех возможных отраслях и сферах, а информационная работа не является исключением. Ведь если ЕС считает свою модель лучшей, это необходимо доносить до остального мира. Никто уже по инерции не воспринимает экономический скачок Европы как пример. Поэтому Евросоюзу необходимо проводить мощную медийную кампанию.

Необходимы политические жертвы ради будущего

Жозеп Боррель очертил амбициозные цели для дальнейшего развития Евросоюза. Однако остается очень много нерешенных политических вопросов, ведь любые существенные изменения всегда отрицательно воспринимаются обществом в краткосрочной перспективе.

Теперь все зависит от настойчивости Брюсселя, который должен убедить политических лидеров стран-членов ЕС в необходимости принести сегодня в жертву определенное количество политических баллов для совместного развития в будущем.

Обратите внимание! С полным выступлением Жозепа Борреля можно ознакомиться по ссылке.