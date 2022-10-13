Євросоюз хоче утриматися на плаву як потужна демократія, дієва економічна та соціальна модель розвитку, яка при цьому здатна самостійно себе захистити від зовнішніх загроз.

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Для цього уся система Європейського управління та світосприйняття має бути реформована, вважає Боррель, бо в стрімкому потоці глобальних подій, бюрократизована та пасивна Європа не встигає реагувати на виклики сьогодення.

Боррель визнав помилки у політиці ЄС щодо України

Чи не вперше головний дипломат та офіційна особа Євросоюзу прямо та відверто визнала помилковість підходу усього європейського блоку до сприйняття України та її проблем. Боррель заявив, що Брюссель до останнього моменту не вірив, ані в повномасштабне вторгнення Росії, ані в ефективний спротив українського народу.

Дуже добре пам'ятаю, як держсекретар Блінкен зателефонував мені і сказав: "Це станеться цими вихідними" – а вже за два дні вони почали бомбити Київ,

– згадує Боррель.

При цьому, головний дипломат ЄС акцентував на тому, що військова підтримка з боку Європи допомогла Україні вистояти у боротьбі з російським агресором. Тобто Боррель підкреслює і військовий потенціал Євросоюзу. І така заява вписується у плани ЄС по створенню власних військових сил, окремих від блоку НАТО.

ЄС має стати потужною військовою силою

Євросоюз планує забезпечити умови для успішного самозахисту, не перекладаючи це питання на плечі американців або НАТО. Боррель підкреслює, що наразі в Білому Домі засідає дуже лояльний до Європи президент, який лише посилює відносити між Сполученими Штатами та Євросоюзом.

А якби вже зараз замість Байдена в Білому домі був Трамп чи хтось подібний? Якою була б відповідь США на війну в Україні? Якою була б наша відповідь?,

– запитує Боррель у послів ЄС.

Проте, досвід з президентством Дональда Трампа, який навпаки усіма силами намагався підірвати цей союз показує, що покладатися лише на США небезпечно для Європи, тому ймовірно ЄС з подвійною силою продовжить розвивати власний військовий потенціал.

Євросоюз хоче стати незалежнішим

Жозеп Боррель визнає, що ЄС самостійно загнав себе у пастку енергетичної залежності, тривалий час малюючи з Росії порядного торговельного партнера. Однак сучасна енергетична криза, з якою стикнулася Європа має дати додатковий поштовх для переосмислення підходу до закупівлі та вироблення енергії.

Наразі Брюссель працює у так званому кризовому режимі, де задля розв'язання короткострокових проблем, накопичуються інші, які можуть дати про себе знати у майбутньому.

Ми щасливі, що імпортуємо багато скрапленого природного газу через LNG зі Сполучених Штатів і заміщаємо російський газ американським і норвезьким або азербайджанським. Але що як після обрання нового президента, США вже не будуть такими дружніми до європейців?,

– звертає увагу Боррель.

Важливо! Ідея Борреля полягає у повній реформації підходу до отримання ресурсів, адже не можна заміняти одну залежність іншою. Для цього ЄС має залучати більш технологічний підхід, розвиваючи власну енергосистему з урахування кліматичних питань.

Брюссель має розробити індивідуальний підхід до інших країн

Євросоюз має прислухатися до решти світу, де наразі набирає обертів авторитаризм. Це загальносвітовий тренд, який ЄС не може ігнорувати і побороти одним лише позитивним прикладом. Боррель звертає увагу на те, що ця проблема набагато глибша, ніж здається на перший погляд.

Авторитарність розвивається. Тепер це не тільки Китай та Росія. Іноді авторитарні держави носять костюм демократії, але вже не є демократіями. Є й ті, хто взагалі не прагне виглядати як демократія,

– заявив Боррель.

При цьому велика частина світу не хоче сприймати Євросоюз, як єдину правильну модель розвитку, яка уособлює собою економічний розвиток та поширення громадянських свобод. Єдиний підхід більше не дієвий, вважає дипломат.

"Ми схильні переоцінювати раціональні аргументи та думаємо, що краще знаємо, що в інтересах інших людей. Ми недооцінюємо емоції та привабливість політики ідентичності", –підкреслює Жозеп Боррель.

Подібна тенденція спостерігається і серед країн-членів ЄС. Наразі дуже активно розвиваються націоналістичні настрої, які намагаються відокремити себе від загальноприйнятої політики Брюсселя. При цьому, слід згадати, що блок вже не складається з одних лише демократій, адже нещодавно авторитарним режимом визнали уряд Віктора Орбана в Угорщині.

"У структурі ЄС відбувається об’єднання політики у Єврокомісії і водночас "націоналізація" політики у Раді ЄС. Це складне завдання. Ми маємо ще багато чого зробити, щоб стати єдиною силою, яка діє від імені Євросоюзу в цілому", – наполягає Боррель.

Тобто Євросоюз, користуючись індивідуальним та більш конкретним підходом, буде здатний переконувати у своїй правоті ті чи інші країни завдяки м'якій силі — культурній та інформаційній роботі, а також приділяти більше уваги до потреб різних держав.

Це дозволить скріпити об'єднання європейців у складі блоку та не допустити чергового "Брекзіту", де саме брак індивідуалізму частково посприяв виходу Великої Британії зі складу ЄС.

Євросоюз має посилити свої позиції як світового гравця

Світ наразі перебуває у потужному штормі, який будується навколо протистояння США та Китаю, як двох політичних та економічних моделей. При цьому, ЄС, який звик відмежовуватися від багатьох проблем, замикатися у собі та грати одразу на обидві сторони, врешті залишається на периферії світових процесів.

Ми повинні бути швидшими і ризикувати. Іноді я дізнавався більше про те, що десь відбувається, читаючи газети, ніж зі звітів представництв ЄС,

– визнав Жозеп Боррель.

У зв'язку з цим, ЄС більше не сприймається як серйозний гравець, а лише як ринок збуту для Китайських технологій та американського культурного продукту. Боррель вважає, що Євросоюз має стати більш рішучім та активнішим у світовому протистоянні та має навчитися будувати довгострокові плани та стратегії.

"Дипломатія ЄС повинна бути набагато більш залученою у битву наративів. Вона не є чимось другорядним, це велика битва за душі людей", – наголошує голова дипломатії ЄС.

При цьому, Боррель звертає увагу, що голосу ЄС фактично ніхто не чує, через відсутність власних медіа, тому доносити свою думку до світу стає практично неможливо.

"У нас немає ні Russia Today, ні Sputnik, ні навіть Радіо Свобода. Але усі представництва ЄС повинні робити набагато більше у сфері комунікації. У соціальних мережах, на телебаченні, в дебатах", – наполягає Боррель.

Голова дипломатії ЄС вважає, що наразі світова боротьба відбувається відразу у всіх можливих галузях та сферах, а інформаційна робота не є виключенням. Адже якщо ЄС вважає свою модель найкращою, це необхідно доносити до решти світу. Ніхто вже по інерції не сприймає економічний стрибок Європи, як приклад. Тож Євросоюзу необхідно проводити потужну медійну кампанію.

Необхідні політичні жертви заради майбутнього

Жозеп Боррель окреслив дуже амбітні цілі для подальшого розвитку Євросоюзу. Однак залишається дуже багато невирішених політичних питань, адже будь-які суттєві зміни завжди негативно сприймаються суспільством у короткостроковій перспективі.

Тепер усе залежатиме від наполегливості Брюсселю, який має переконати політичних лідерів країн-членів ЄС у необхідності принести сьогодні в жертву певну кількість політичних балів задля спільного розвитку у майбутньому.

Зверніть увагу! З повним виступом Жозепа Борреля можна ознайомитись за посиланням.