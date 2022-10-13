Про це повідомив високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель. Він пообіцяв потужну реакцію, яка призведе до знищення армії Росії.
Важливо НАТО готується до "фізичної відповіді" на ядерний удар Росії, – ЗМІ
Якою буде відповідь ЄС на ядерну атаку Росії
Боррель заявив, що ядерний напад Росії на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО.
Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою,
– наголосив він.
Що Макрон каже про ядерний шантаж Росії
Емануель Макрон заявив, що Франція не відповість ядерною зброєю у разі ядерної атаки Росії на Україну.
"Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах Франції. Вони чітко визначені, і вони взагалі не передбачають безпосереднього втручання, якби, наприклад, була балістична ядерна атака по Україні, або по регіону", – зазначив Макрон.
Він наголосив, що Франція лише допомагає Україні захищатися, але не вступає в конфлікт, нападаючи на Росію.
До речі, НАТО наразі не фіксує жодних змін у ядерній стратегії Росії. Однак Північноатлантичний альянс все одно зберігає пильність.
Ядерний шантаж Путіна
- Нагадаємо, що Владімір Путін 21 вересня вкотре пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Він заявив, що Росія використовуватиме "всі наявні засоби" для захисту своєї території.
- У США попередили, що застосування ядерної зброї проти України матиме катастрофічні наслідки для Росії. США та партнери заявили, що дадуть рішучу відповідь Кремлю.
- Заклики Зеленського до НАТО щодо "превентивних уларів" викликали істерику у Кремлі. Слова українського лідера перекрутили та заявили, що це "заклик до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками".
- Президент США Джо Байден не вірить у те, що Путін піде на застосування ядерної зброї. Водночас він наголосив, що Міністерство оборони заздалегідь розробило непередбачені ситуації, якщо цей сценарій реалізується.
- Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс теж заявила про готовність застосувати ядерну зброю у випадку загрози.
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