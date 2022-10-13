Про це повідомив високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель. Він пообіцяв потужну реакцію, яка призведе до знищення армії Росії.

Важливо НАТО готується до "фізичної відповіді" на ядерний удар Росії, – ЗМІ

Якою буде відповідь ЄС на ядерну атаку Росії

Боррель заявив, що ядерний напад Росії на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО.

Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою,
– наголосив він.

Що Макрон каже про ядерний шантаж Росії

Емануель Макрон заявив, що Франція не відповість ядерною зброєю у разі ядерної атаки Росії на Україну.

"Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах Франції. Вони чітко визначені, і вони взагалі не передбачають безпосереднього втручання, якби, наприклад, була балістична ядерна атака по Україні, або по регіону", – зазначив Макрон.

Він наголосив, що Франція лише допомагає Україні захищатися, але не вступає в конфлікт, нападаючи на Росію.

До речі, НАТО наразі не фіксує жодних змін у ядерній стратегії Росії. Однак Північноатлантичний альянс все одно зберігає пильність.

Ядерний шантаж Путіна

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