Про це повідомив високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель. Він пообіцяв потужну реакцію, яка призведе до знищення армії Росії.

Важливо НАТО готується до "фізичної відповіді" на ядерний удар Росії, – ЗМІ

Якою буде відповідь ЄС на ядерну атаку Росії

Боррель заявив, що ядерний напад Росії на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО.

Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою,

– наголосив він.

Що Макрон каже про ядерний шантаж Росії

Емануель Макрон заявив, що Франція не відповість ядерною зброєю у разі ядерної атаки Росії на Україну.

"Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах Франції. Вони чітко визначені, і вони взагалі не передбачають безпосереднього втручання, якби, наприклад, була балістична ядерна атака по Україні, або по регіону", – зазначив Макрон.

Він наголосив, що Франція лише допомагає Україні захищатися, але не вступає в конфлікт, нападаючи на Росію.

До речі, НАТО наразі не фіксує жодних змін у ядерній стратегії Росії. Однак Північноатлантичний альянс все одно зберігає пильність.

Ядерний шантаж Путіна

Нагадаємо, що Владімір Путін 21 вересня вкотре пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Він заявив, що Росія використовуватиме "всі наявні засоби" для захисту своєї території.

У США попередили, що застосування ядерної зброї проти України матиме катастрофічні наслідки для Росії. США та партнери заявили, що дадуть рішучу відповідь Кремлю.

Заклики Зеленського до НАТО щодо "превентивних уларів" викликали істерику у Кремлі. Слова українського лідера перекрутили та заявили, що це "заклик до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками".

Президент США Джо Байден не вірить у те, що Путін піде на застосування ядерної зброї. Водночас він наголосив, що Міністерство оборони заздалегідь розробило непередбачені ситуації, якщо цей сценарій реалізується.

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс теж заявила про готовність застосувати ядерну зброю у випадку загрози.

Варте уваги – У США пролунали нові заяви про ядерний удар Путіна: дивіться відео