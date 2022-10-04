Про це неназваний чиновник сказав агентству Reuters.

Важливо Як Путін може використати ядерну зброю в Україні: політтехнолог припустив 2 способи

Він зазначив, що нещодавні дії Росії, згідно з новою стратегічною концепцією НАТО, є "викликом для безпеки та інтересів оборонного Альянсу".

Але зараз ми не бачили жодних змін у ядерній стратегії Росії, але НАТО та союзники зберігають пильність,

– заявив чиновник.

Зауважимо, що за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, ймовірність застосування Росією ядерної зброї не є надто високою, але до загроз необхідно ставитися серйозно.

Що про застосування ядерної зброї кажуть в Україні

Раніше у Центрі стратегічних комунікацій вважають, що Росія просто намагається залякати світ та України. У відомстві наголосили, що мета брехливих висловлювань Кремля – налякати українців і змусити світ піти на поступки. Однак таке залякування не матиме тих результатів, на які очікує країна-агресорка.

Українська розвідка називає "дуже високою" загрозу того, що Росія може використати тактичну ядерну зброю проти України.

Ядерний шантаж Владіміра Путіна радше спрямований на Захід, аніж на Україну. Президент Росії хоче залякати світових партнерів самою ідеєю того, що він може застосувати такий вид зброї, якщо захоче. Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

За його словами, шантаж – це улюблена зброя Путіна. Експерт вважає, що якщо Росія таки застосує тактичну ядерну зброю, то війна стане не просто безкомпромісною, вона стане безпощадною. Експерт наголосив, що Україна тоді матиме повне право атакувати державу-терористку будь-де і будь-яким способом.

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