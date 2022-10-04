Об этом неназванный чиновник сказал агентству Reuters.

Важно Как Путин может использовать ядерное оружие в Украине: политтехнолог предположил 2 способа

Он отметил, что недавние действия России согласно новой стратегической концепции НАТО являются "вызовом для безопасности и интересов оборонного Альянса".

Но сейчас мы не видели никаких изменений в ядерной стратегии России, однако НАТО и союзники сохраняют бдительность.

– заявил чиновник.

Заметим, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, вероятность применения Россией ядерного оружия не слишком высока, но к угрозам необходимо относиться серьезно.

Что о применении ядерного оружия говорят в Украине

Ранее в Центре стратегических коммуникаций считают, что Россия просто пытается запугать мир и Украину. В ведомстве подчеркнули, что цель лживых высказываний Кремля – испугать украинцев и заставить мир пойти на уступки. Однако такое запугивание не будет иметь тех результатов, которых ожидает страна-агрессор.

Украинская разведка называет "очень высокой" угрозу того, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.

Ядерный шантаж Владимира Путина скорее направлен на Запад, чем на Украину. Президент России хочет запугать мировых партнеров самой идеей того, что он может применить такой вид оружия, если захочет. Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, шантаж – это излюбленное оружие Путина. Эксперт считает, что если Россия все-таки применит тактическое ядерное оружие, то война станет не просто бескомпромиссной, она станет беспощадной. Эксперт подчеркнул, что у Украины тогда будет полное право атаковать государство-террориста где угодно и любым способом.

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