Он хочет испугать мир ядерной войной или же самим фактом применения даже тактически ядерного оружия. Об этом 24 каналу сказал политолог Владимир Фесенко.
Обратите внимание Путин сейчас ведет себя так же, как перед 24 февраля: пойдет ли глава кремля на ядерный удар
Шантаж – излюбленное оружие, любимый инструмент Путина. Сейчас он шантажирует Запад газовой войной, заморозив его зимой, отключит газ. Также он хочет шантажировать и ядерным оружием,
– сказал политолог.
Какими будут последствия
По словам Фесенко, если Путин применит тактическое ядерное оружие на линии фронта – пострадают, в частности, российские военные. Однако большая часть украинской армии останется боеспособной. А вот война будет совсем другой.
Война станет не просто бескомпромиссной, а беспощадной. Она неизбежно перейдет не на какие-то условные российские территории, а на те российские территории, которые были в границах до 24 февраля и раньше. Украина тогда будет иметь право атаковать россия где угодно и любым способом,
– подчеркнул он.
Война перейдет на территорию России, если Путин использует ядерное оружие: смотрите видео
"В ближайшие месяцы, я думаю, российская армия будет пытаться решить свои проблемы путем мобилизации и с использованием обычного оружия", — подытожил он.
Ядерный шантаж Путина: последние новости
- 21 сентября во время обращения к россиянам кремлевский диктатор Владимир Путин открыто пригрозил миру применением ядерного оружия. Он заговорил о "всех имеющихся средствах" страны.
- Однако вскоре руководство государства-агрессора получило предупреждение от Вашингтона: Россия столкнется с катастрофическими последствиями, если применит ядерное оружие в Украине. Ответ США и Запада будет решительным.
- Россия применяет ядерный шантаж с самого начала полномасштабного вторжения. Однако в разведке назвали угрозу применения оккупантами тактического ядерного оружия выше 24 февраля.
- По мнению политолога Андрея Вигиринского, нужно четко отдавать себе отчет, что Россия действительно может применить ядерное оружие. Однако это не должно стать поводом для капитуляции Украины или капитуляции в поддержке среди международных партнеров.
- Вероятность ядерного удара прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что тактическое ядерное оружие не может нанести поражение большой площади, однако следует готовиться к какому-либо развитию событий, поскольку у нас есть сумасшедший сосед.