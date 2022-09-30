Він хоче налякати світ ядерною війною або ж самим фактом застосуванням навіть тактично ядерної зброї. Про це 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко.

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Шантаж – улюблена зброя, улюблений інструмент Путіна. Зараз він шантажує Захід газовою війною, тим, що заморозити його зимою, відключить газ. Також він хоче шантажувати і ядерною зброєю,

– сказав політолог.

Якими будуть наслідки

За словами Фесенка, якщо Путін таки застосує тактичну ядерну зброю на лінії фронту – постраждають, зокрема, російські військові. Однак більша частина української армії залишиться боєздатною. А ось війна буде вже зовсім іншою.

Війна стане не просто безкомпромісною, а безпощадною. Вона неминуче перейде не на якісь там умовні російські території, а на ті російські території, які були в кордонах до 24 лютого і раніше. Україна тоді матиме право атакувати росію будь-де та у будь-який спосіб,

– наголосив він.

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Так, Росією буде перейдена червона лінія. Проте, переконаний Фесенко, найближчим часом кремлівський диктатор на це не наважиться.

"Найближчі місяці, я думаю, російська армія буде намагатися вирішити свої проблеми шляхом мобілізації та з використанням звичайної зброї", – підсумував він.

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