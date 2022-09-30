Він хоче налякати світ ядерною війною або ж самим фактом застосуванням навіть тактично ядерної зброї. Про це 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко.
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Шантаж – улюблена зброя, улюблений інструмент Путіна. Зараз він шантажує Захід газовою війною, тим, що заморозити його зимою, відключить газ. Також він хоче шантажувати і ядерною зброєю,
– сказав політолог.
Якими будуть наслідки
За словами Фесенка, якщо Путін таки застосує тактичну ядерну зброю на лінії фронту – постраждають, зокрема, російські військові. Однак більша частина української армії залишиться боєздатною. А ось війна буде вже зовсім іншою.
Війна стане не просто безкомпромісною, а безпощадною. Вона неминуче перейде не на якісь там умовні російські території, а на ті російські території, які були в кордонах до 24 лютого і раніше. Україна тоді матиме право атакувати росію будь-де та у будь-який спосіб,
– наголосив він.
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Так, Росією буде перейдена червона лінія. Проте, переконаний Фесенко, найближчим часом кремлівський диктатор на це не наважиться.
"Найближчі місяці, я думаю, російська армія буде намагатися вирішити свої проблеми шляхом мобілізації та з використанням звичайної зброї", – підсумував він.
Ядерний шантаж Путіна: останні новини
- 21 вересня під час звернення до росіян кремлівський диктатор Владімір Путін відкрито пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Він заговорив про "всі наявні засоби" країни.
- Однак невдовзі керівництво держави-агресорки отримало попередження від Вашингтона: росія зіштовхнеться з катастрофічними наслідками, якщо застосує ядерну зброю в Україні. Відповідь США та Заходу буде рішучою.
- Росія застосовує ядерний шантаж від початку повномасштабного вторгнення. Однак у розвідці назвали загрозу застосування окупантами тактичної ядерної зброї найвищою від 24 лютого.
- На думку політолога Андрія Вігірінського, потрібно чітко усвідомлювати, що росія дійсно може застосувати ядерну зброю. Однак це не має стати приводом до капітуляції України чи капітуляції в підтримці серед міжнародних партнерів.
- Ймовірність ядерного удару прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що тактична ядерна зброя не може завдати ураження великій площі, проте слід готуватись до будь-якого розвитку подій, оскільки маємо божевільного сусіда.