Секретар РНБО зазначив, що тактична ядерна зброя не може завдати ураження великій площі. Проте слід готуватись до будь-якого розвитку подій, оскільки маємо божевільного сусіда. Він нагадав, що іноземні посольства закликають покинути саме територію росії.

До речі Стратегічну ядерну зброю путін точно використовувати не буде, – Данілов

Якщо хоч одна тактична ядерна боєголовка буде використана по нашій країні, відповідь світу буде миттєвою,

– зазначив Данілов.

Він впевнений, що ця відповідь буде радикальною. Світ "не проковтне" удар, оскільки це буде перше використання ядерної зброї у світі після другої світової.

Стратегічну ядерну зброю путін не застосує

Секретар РНБО думає, що стратегічну ядерну зброю путін застосовувати не буде. Проте Данілов і раніше зазначав, що з тактичної розпочнеться ізоляція росії від цивілізованого світу.

До речі, станом на 29 вересня РНБО вже розробила інструкцію, як українцям реагувати на ймовірне застосування тактичної ядерної зброї з боку росії. Її мають оприлюднити упродовж найближчих днів.

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