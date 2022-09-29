Джерела заявили, що ризики явно "підвищені". Про це журналістам розповіли чиновники, ознайомлені з інформацією розвідки.

Важливо Стратегічну ядерну зброю путін точно використовувати не буде, – Данілов

Найближчим часом це малоймовірно

Протягом останніх місяців США приватно попереджали росію не йти на цей крок. Проте, за словами одного зі співрозмовників, немає жодних вказівок на те, що москва найближчим часом планує застосувати ядерну зброю. Стверджують, що "загальна оцінка ризику не змінилася",

Крім того, у США не бачать ніяких ознак того, що Росія почала переміщувати ядерну зброю. Зазначають, що Штати, ймовірно, помітять переміщення навіть невеликих тактичних боєголовок.

"Підвищені" ризики саме через заяву путіна

У США вважали, що путін серйозно задумається про ядерну зброю, якщо побачить загрозу для своєї влади чи виникнуть обставини, які він вважатиме "екзистенційною загрозою". Наприклад, поразка в Україні.

Проте "підвищені ризики" грунтуються найперше на заявах путіна. Чиновники окремо зазначають, що в диктатора залишається все менше способів досягти якогось успіху на полі бою.

Як росія може застосувати ядерну зброю

Джерела наводять кілька варіантів розвитку подій. Зокрема, одну тактичну боєголовку можуть підірвати над морем. Таким чином кремль "продемонструє силу", щоб домогтись поступок від України або Заходу.

Крім того, тактичну ядерну зброю росія може застосувати на полі бою або по населеному пункту. Частина співрозмовників переконані, що тоді кроки до ізоляції росії почались би навіть з боку Китаю та Індії.

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