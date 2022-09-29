Источники заявили, что риски явно "повышены". Об этом журналистам рассказали чиновники, ознакомленные с информацией разведки.

Важно Стратегическое ядерное оружие путин точно использовать не будет, – Данилов

В ближайшее время это маловероятно

В последние месяцы США частно предупреждали россию не идти на этот шаг. Однако, по словам одного из собеседников, нет никаких указаний на то, что москва в ближайшее время планирует применить ядерное оружие. Утверждают, что "общая оценка риска не изменилась",

Кроме того, в США не видят никаких признаков того, что россия перемещала ядерное оружие. Отмечают, что Штаты, по всей видимости, заметят перемещение даже небольших тактических боеголовок.

"Повышенные" риски именно из-за заявления путина

В США считали, что путин серьезно задумается о ядерном оружии, если увидит угрозу своей власти или возникнут обстоятельства, которые он сочтет "экзистенциальной угрозой". К примеру, поражение в Украине.

Однако "повышенные риски" основываются прежде всего на заявлениях путина. Чиновники отдельно отмечают, что у диктатора остается все меньше способов добиться успеха на поле боя.

Как россия может применить ядерное оружие

Источники приводят несколько вариантов развития событий. В частности, одну тактическую боеголовку могут взорвать над морем. Таким образом, кремль "продемонстрирует силу", чтобы добиться уступок от Украины или Запада.

Кроме того, тактическое ядерное оружие россия может применить на поле боя или по населенному пункту. Часть собеседников убеждена, что тогда шаги к изоляции россии начались бы даже со стороны Китая и Индии.

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