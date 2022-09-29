Источники заявили, что риски явно "повышены". Об этом журналистам рассказали чиновники, ознакомленные с информацией разведки.
Важно Стратегическое ядерное оружие путин точно использовать не будет, – Данилов
В ближайшее время это маловероятно
В последние месяцы США частно предупреждали россию не идти на этот шаг. Однако, по словам одного из собеседников, нет никаких указаний на то, что москва в ближайшее время планирует применить ядерное оружие. Утверждают, что "общая оценка риска не изменилась",
Кроме того, в США не видят никаких признаков того, что россия перемещала ядерное оружие. Отмечают, что Штаты, по всей видимости, заметят перемещение даже небольших тактических боеголовок.
"Повышенные" риски именно из-за заявления путина
В США считали, что путин серьезно задумается о ядерном оружии, если увидит угрозу своей власти или возникнут обстоятельства, которые он сочтет "экзистенциальной угрозой". К примеру, поражение в Украине.
Однако "повышенные риски" основываются прежде всего на заявлениях путина. Чиновники отдельно отмечают, что у диктатора остается все меньше способов добиться успеха на поле боя.
Как россия может применить ядерное оружие
- Источники приводят несколько вариантов развития событий. В частности, одну тактическую боеголовку могут взорвать над морем. Таким образом, кремль "продемонстрирует силу", чтобы добиться уступок от Украины или Запада.
- Кроме того, тактическое ядерное оружие россия может применить на поле боя или по населенному пункту. Часть собеседников убеждена, что тогда шаги к изоляции россии начались бы даже со стороны Китая и Индии.
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