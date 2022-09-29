У США також заявили, що ризик застосування путіним ядерної зброї є найвищим з 24 лютого. Про це журналістам розповіли чиновники, ознайомлені з інформацією розвідки.

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Росія може застосувати тактичну ядерну зброю

Представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький назвав загрозу застосування росією тактичної ядерної зброї проти України "дуже високою".

Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі,

– зауважив Скібіцький.

За його словами, щоб їх зупинити, Україні потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи.

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До можливого ядерного удару слід ставитися серйозно

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю 24 каналу розповів, що слід розглядати дуже серйозно можливість ядерного удару. Однак в цьому випадку мовиться не про спостереження й очікування наслідків. Навпаки, зараз намагаються донести до кремлівської верхівки, якими будуть наслідки такого рішення.

І знову ж таки, я вірю, що путін, коли прорахує всі можливості, цього робити не стане. Але я не можу цього стверджувати зі стовідсотковою впевненістю,

– додав він.

Він підсумував, що до ймовірності застосування росією ядерної зброї потрібно поставитися дуже серйозно, зокрема, США, які мають чітко донести до москви усю важкість наслідків, щоб вона такого точно не зробила.

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Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван прокоментував ядерні погрози з боку росії. За його словами, до цього потрібно "поставитися надзвичайно серйозно, адже це питання першочергової важливості".

Президент Володимир Зеленський також відреагував на ядерні загрози путіна та наголосив, що росія не може мати права на таку зброю.

Окрім цього, український лідер заявив, що росіяни вже використовують ядерну зброю проти України. Оскільки вони зайняли найбільшу станцію Європи – Запорізьку АЕС – та використовують її для погроз.

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