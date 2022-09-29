В США также заявили, что риск применения путиным ядерного оружия является самым высоким с 24 февраля. Об этом журналистам рассказали чиновники, ознакомленные с информацией разведки.

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Россия может применить тактическое ядерное оружие

Представитель военной разведки Вадим Скибицкий назвал угрозу применения россией тактического ядерного оружия против Украины "очень высокой".

Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре.

– заметил Скибицкий.

По его словам, чтобы их остановить, Украине нужны не только зенитные, но и противоракетные системы.

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К возможному ядерному удару следует относиться серьезно

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью 24 каналу рассказал, что следует рассматривать очень серьезную возможность ядерного удара. Однако в этом случае речь не идет о наблюдении и ожидании последствий. Напротив, сейчас пытаются донести до кремлевской верхушки, какими будут последствия такого решения.

И опять же, я верю, что путин, когда просчитает все возможности, этого делать не станет. Но я не могу этого утверждать со стопроцентной уверенностью,

– добавил он.

Он подытожил, что к вероятности применения россией ядерного оружия нужно отнестись очень серьезно, в частности, США, которые должны четко донести до москвы всю тяжесть последствий, чтобы она такого точно не сделала.

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Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан прокомментировал ядерные угрозы со стороны россии. По его словам, к этому нужно "отнестись чрезвычайно серьезно, ведь это вопрос первоочередной важности".

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на ядерные угрозы путина и подчеркнул, что россия не может иметь права на такое оружие.

Кроме этого, украинский лидер заявил, что россияне уже используют ядерное оружие против Украины. Поскольку они заняли крупнейшую станцию Европы – Запорожскую АЭС – и используют ее для угроз.

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