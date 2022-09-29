Світ рішуче відповість на можливу ядерну атаку на Україну, якою погрожує росія. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау.

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НАТО може взяти участь у війні в Україні

Рау заявив, що НАТО може вдарити по росії ракетами та авіацією, якщо вона застосує ядерну зброю проти України.

За його словами, у разі можливого ядерного удару відповідь країн НАТО, ймовірно, "звелася б до загальноприйнятої відповіді в Україні" і була б такою, якою її представив Джейк Салліван (радник президента США з національної безпеки – 24 канал).

Глава МЗС Польщі додав, що за такого сценарію не можна виключати введення військ НАТО на територію України. Втім, це не буде необхідною процедурою, оскільки можуть застосовуватися звичайні озброєння – авіація чи ракети.

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Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван прокоментував ядерні погрози з боку росії. За його словами, до цього потрібно "поставитися надзвичайно серйозно, адже це питання першочергової важливості".

Президент Володимир Зеленський відреагував на ядерні загрози путіна та наголосив, що росія не може мати права на таку зброю.

Також український лідер заявив, що росіяни вже використовують ядерну зброю проти України. Оскільки вони зайняли найбільшу станцію Європи (Запорізька АЕС – 24 канал) та використовують її для погроз.

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