Світ рішуче відповість на можливу ядерну атаку на Україну, якою погрожує росія. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау.

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НАТО може взяти участь у війні в Україні

Рау заявив, що НАТО може вдарити по росії ракетами та авіацією, якщо вона застосує ядерну зброю проти України.

За його словами, у разі можливого ядерного удару відповідь країн НАТО, ймовірно, "звелася б до загальноприйнятої відповіді в Україні" і була б такою, якою її представив Джейк Салліван (радник президента США з національної безпеки – 24 канал).

Глава МЗС Польщі додав, що за такого сценарію не можна виключати введення військ НАТО на територію України. Втім, це не буде необхідною процедурою, оскільки можуть застосовуватися звичайні озброєння – авіація чи ракети.

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