Світ рішуче відповість на можливу ядерну атаку на Україну, якою погрожує росія. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау.
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НАТО може взяти участь у війні в Україні
Рау заявив, що НАТО може вдарити по росії ракетами та авіацією, якщо вона застосує ядерну зброю проти України.
За його словами, у разі можливого ядерного удару відповідь країн НАТО, ймовірно, "звелася б до загальноприйнятої відповіді в Україні" і була б такою, якою її представив Джейк Салліван (радник президента США з національної безпеки – 24 канал).
Глава МЗС Польщі додав, що за такого сценарію не можна виключати введення військ НАТО на територію України. Втім, це не буде необхідною процедурою, оскільки можуть застосовуватися звичайні озброєння – авіація чи ракети.
Ядерний шантаж росії: останні новини
- Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван прокоментував ядерні погрози з боку росії. За його словами, до цього потрібно "поставитися надзвичайно серйозно, адже це питання першочергової важливості".
- Президент Володимир Зеленський відреагував на ядерні загрози путіна та наголосив, що росія не може мати права на таку зброю.
- Також український лідер заявив, що росіяни вже використовують ядерну зброю проти України. Оскільки вони зайняли найбільшу станцію Європи (Запорізька АЕС – 24 канал) та використовують її для погроз.
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