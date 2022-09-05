Президент України наголосив, що Запорізька АЕС має 6 блоків і за своїми великими розмірами вона дорівнює 6 ЧАЕС.
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Україна не розглядає контрольоване закриття станції
Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає варіант з контрольованим закриттям ЗАЕС. Оскільки це саме те, чого добивається росія. ЗАЕС, попри окупацію, досі забезпечує енергією два регіони України. А на носі зима.
Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим,
– сказав президент.
На ЗАЕС не повинно бути військових
Глава держави зауважив, що на території атомної електростанції не повинно бути військових та військової техніки. А робітники АЕС не повинні бути оточені людьми з вогнепальною зброєю.
Розумієте, вони зайняли нашу атомну станцію, шість блоків. Найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя,
– наголосив Володимир Зеленський.
Раніше у мережі показали кадри з камер відеоспостереження, як російські системи тримають реактивну систему залпового вогню на території станції. Зброя перебуває дуже близько до одного з енергоблоків.
ЗАЕС досі працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки
- Станом на 10:00 5 вересня в роботі ЗАЕС залишається тільки 6 енергоблок, який подає електроенергію в енергосистему України та забезпечує власні потреби Запорізької АЕС. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає, проте ризики порушення норм радіаційною та пожежної безпеки залишаються.
- Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжує свою роботу.
- Російські військові залишаються на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.
Нагадаємо, ввечері 3 вересня після чергових обстрілів російськими окупантами була пошкоджена лінія зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, внаслідок чого о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС відключився від мережі.
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