Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти, політолог Олександр Солонтай. Ситуація на ЗАЕС може змінитись у позитивний бік, через те, що там залишились представники МАГАТЕ.

Цікаво Їхні можливості зведені до 0, – політолог про роль представників МАГАТЕ, які залишилися на ЗАЕС

МАГАТЕ на ЗАЕС – добре для України

Солонтай зазначив, чим довше представники МАГАТЕ будуть залишатись на ЗАЕС, тим краще для України. При них росіяни не зможуть здійснювати тих жахливих речей, які б хотіли зробити.

Чим довше вони триматимуть росіян під моніторинговим полоном чи самі залишатимуться у них добровільно в полоні, байдуже як це трактується, тим краще,

– зауважив політолог.

Необхідно, аби відбувалась ротація представників МАГАТЕ

За його словами, також важливо, аби в майбутньому відбулась ротація місіонерів МАГАТЕ. Хотілося б, аби одні заходили, інші йшли.

"Заходить ще більша, ще серйозніша місія, яка їде звідти, забираючи тих, хто був, але на їх місце заходять нові представники", – наголосив Солонтай.

Росія могла б учинити "Чорнобиль-2" й звинуватити Україну

На думку політолога, присутність сторонніх очей утримає росію від учинення "Чорнобилю-2". Звинуватити в цьому Україну так вона не зможе. Зокрема, як це було з трагедією в Оленівці, де росіяни вбили українських військовополонених. Чи коли вони збили пасажирський літак і переконували світ, що це Україна.

Без сторонніх очей Україні будуть ліпити імідж, що це ми зробили якусь ядерну аварію,

– підсумував політолог.

Солонтай про ситуацію довкола ЗАЕС: дивіться відео

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