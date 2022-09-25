Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван прокоментував ядерні погрози з боку росії, які лунають в останні дні. Він наголосив, що до цього потрібно "поставитися надзвичайно серйозно, адже це питання першочергової важливості".

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Росія отримала пряме попередження від США

Джейк Салліван зазначив, що ядерна зброя може бути вперше застосована з часів Другої світової війни. За його словами, росія отримала пряме попередження.

Ми прямо, приватно, на дуже високому рівні повідомили кремлю, що будь-яке використання ядерної зброї призведе до катастрофічних наслідків для росії, що Сполучені Штати та наші союзники дадуть рішучу відповідь,

– сказав радник з нацбезпеки США.

Він повідомив, що до росії донесли, які наслідки для неї настануть, якщо ядерна зброя таки буде використана. При цьому Салліван наголосив, що США продовжать підтримувати Україну.

"І ми ясно і конкретно заявили про те, що це потягне за собою. Ми також публічно заявляли, що в принципі Сполучені Штати рішуче відреагують, якщо росія застосує ядерну зброю, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях із захисту своєї країни та її демократії", – резюмував він.

Що відомо про ядерні погрози кремля

Президент росії владімір путін нещодавно виступив зі зверненням до росіян, під час якого вкотре пригрозив світу ядерною зброєю. Лідер кремля заявив, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту".

Генсек НАТО заявив, що росію чекають "важкі наслідки", якщо вона дійсно використає ядерну зброю. Втім, у НАТО не розповіли, як саме можуть відреагувати на ймовірний удар ворога.

Ядерні погрози москви оцінив лідер європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він вважає, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз путіна. Схожої логіки дотримується і президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що погрози ядерною зброєю від путіна не є чимось новим.

Про те, що росія може очікувати відповіді від США за ядерний удар по Україні, також сказав лідер Польщі Анджей Дуда. Він нагадав кремлю, що США є великою ядерною державою.

В українській розвідці заявили, що застосування росією ядерної зброї загрожує не тільки Україні, але й усьому Чорноморському регіону. Зокрема, якщо росія вдарить ядерною зброєю по Україні, то можуть постраждати Туреччини, Болгарія, Польща.

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