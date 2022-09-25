Таку думку озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Важливо Ядерна загроза, мобілізація в росії та обмін полонених: ексклюзивна розмова з Михайлом Подоляком

Він підкреслив, що завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН – більшої насмішки над глобальними інституціями годі й уявити.

Ядерні погрози росії – це проблема не України, а всього світу. Члени Ядерного клубу мають окреслити росії наслідки. "Скринька Пандори" має бути закритою,

– наголосив Подоляк.

Якою мала б бути реакція світу

Раніше Подоляка казав, що Захід має реагувати на це не лише гучними заявами, а й відповідними до міжнародних протоколів діями. Але натомість світ досі вважає росію потужною державою і намагається поводитися з нею дуже обережно. Хоча по факту вона – ядерна держава, що погрожує зброєю масового ураження неядерній державі, що заборонено будь-якими конвенціями.

Так, згідно з відповідними протоколами, міжнародна спільнота вже мала б підняти в повітря певну кількість літаків, які відстежували б все, що відбувається з ядерними об'єктами в росії.

Крім того, державі-терористці мають відправити ноту, де буде сказано, що як тільки стане видно, що росія готується використати щось із ядерної тріади для удару по Україні, то буде завдано симетричних ударів у відповідь.

Для чого путіну "ядерний шантаж"

Як повідомляє британське видання BBC, путін може застосувати "ядерку", якщо це загрожуватиме цілісності його держави. Зокрема, це стосуватиметься загрози тим територіям, які окупанти планують оголосити "своїми" після результатів псевдореферендуму.

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