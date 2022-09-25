Саме тому у хід йдуть мобілізація, ймовірне оголошення воєнного стану, застосування забороненої зброї та погрози ядерним ударом по Україні. Про це та інше 24 каналу ексклюзивно розказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Хімічний удар росії по позиції ЗСУ

24 вересня стало відомо, що російські окупанти з використанням безпілотника скинули на бойові позиції українських військових контейнери з отруйною речовиною. В ОК "Південь" повідомили, що, ймовірно, мова йде про хлорпікринову гранату К-51. На щастя, бойові медики спрацювали чітко, тож втрат та критичних станів серед наших військових немає.

Михайло Подоляк зауважив, що такий цинічний крок з боку росіян не став несподіванкою, адже всі знають та розуміють, що країна-агресорка використовує практично всі види забороненої різними конвенціями зброї, зокрема і фосфорні та касетні бомби.

Ми не сумніваємось, що вони будуть пробувати використовувати навіть маленькі дози так званої зброї масового ураження, зокрема й хімічної зброї,

– додав він.

Радник голови ОП наголосив, що усі подібні випадки документують як воєнні злочини, після чого обов'язково будуть проведені необхідні юридичні процедури.

Якою має бути реакція Заходу на ядерну загрозу від росії

Росія на чолі зі своїм диктатором путіним продовжує погрожувати Україні та світу ядерною зброєю. За словами Подоляка, Захід має реагувати на це не лише гучними заявами, а й відповідними до міжнародних протоколів діями. Але натомість світ досі вважає росію потужною державою і намагається поводитися з нею дуже обережно. Хоча по факту вона – ядерна держава, що погрожує зброєю масового ураження неядерній державі, що заборонено будь-якими конвенціями.

Так, згідно з відповідними протоколами, міжнародна спільнота вже мала б підняти в повітря певну кількість літаків, які відстежували б все, що відбувається з ядерними об'єктами в росії.

Крім того, державі-терористці мають відправити ноту, де буде сказано, що як тільки стане видно, що росія готується використати щось із ядерної тріади для удару по Україні, то буде завдано симетричних ударів у відповідь.

Оголошення мобілізації в росії

Подоляк переконаний, що оголошенням часткової мобілізації в росії, а також ймовірним введенням воєнного стану і закриття кордонів для чоловіків путін ледь не прямою мовою говорить своїм громадянам, що програє війну. Адже він фактично визнає, що усю контрактну армію росії, яка мала "взяти Україну за 3 дні", знищили, і зараз потрібно істерично шукати бодай якісь ресурси.

А окрім ганьби за те, що цю "кількаденну операцію" їхня "друга армія світу" не змогла провести й за 7 місяців, росіяни отримали купу проблем. Якщо ще до повномасштабного вторгнення росіяни їздили по світу, подорожували та заробляли, зараз вони вимушені залишатися у росії без грошей та нормального ставлення від міжнародної спільноти, а на додачу ще й мають перспективу бути мобілізованими та померти в Україні.

Що робити примусово мобілізованим на тимчасово окупованих територіях

Мобілізацію росіяни влаштували не лише на власних територіях, а й на окупованих, зокрема й у Криму. Подоляк пояснив, що примусово мобілізовані на тимчасово окупованих територіях України мають можливість не брати участь у війні. Для цього їм потрібно здатися у полон ЗСУ, і після цього вони будуть захищені міжнародним правом.

Особливо, якщо це можна зробити частиною – це взагалі було б чудово. Вони можуть, згідно з конвенцією, відмовитись від обміну й залишитись до кінця війни в Україні,

– пояснив Подоляк.

У обміні полонених захисників Маріуполя брав участь Абрамович

21 вересня Україна повернула з російського полону 215 своїх захисників, серед яких було 108 оборонців Маріуполя. Радник голови ОП підтвердив, що у переговорному процесі щодо цього обміну брав участь російський олігарх Роман Абрамович.

За словами Подоляка, мільярдер був посередником-модератором перемовин і певним чином допомагав сторонам вести об'єктивну розмову. Утім, конкретизувати його роль не можна, оскільки переговорний процес щодо обміну інших полонених ще триває. Тому деталі розголошувати не слід.

"Ви ж бачите, що до моменту обміну взагалі нам вдалося зробити так, що про цей переговорний процес не було ані слова. Тому це можна було довести до фіналу", – зауважив Подоляк.

Росіяни використовують іранські дрони

Окупанти використовують у війні проти України безпілотники, отримані від Ірану. За словами Подоляка, росіяни не вміють воювати, а тому шукають хоча б якісь технологічні рішення для того, щоб не виглядати так, як виглядають зараз – людьми з якогось варварського сторіччя.

Радник голови Офісу Президента вважає, що передача дронів росії матиме для Ірану великі наслідки. Але все залежить від того, як реагуватиме Захід – лише словами чи відповідними діями та посиленням санкційного тиску.

Якщо Захід буде йти достатньо жорстко по цьому шляху, тоді ми отримаємо певні неможливості передачі росії від інших країн іншої техніки,

– вважає він.

Натомість якщо реакція світу знову буде лише на словах, то війна росії проти України триватиме довше, адже агресор може витрачати на неї людей, а за допомогою таких ганебних країн як Іран – ще й забезпечувати свої війська.

Ексклюзивна розмова з Михайлом Подоляком: дивіться відео