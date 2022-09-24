Спровоковані такі можливі обмеження у росії небажанням росіян помирати за путіна в Україні та їх масовим виїздом за кордон. Про це повідомив в ефірі телемарафону Михайло Подоляк.

Зверніть увагу Росіяни після оголошення мобілізації щодуху шукають, як втекти з країни

Триденна війна триває сьомий місяць

Ба більше, на масову втечу військовозобов'язаних відреагував і прессекретар президента росії дмитро пєсков. Він заявив, що росіяни панічно та істерично реагують на мобілізацію. Що особливо цинічно, враховуючи, що його син у прямому ефірі просто від неї відмовився та сказав, що буде неправильно посилати його на "спецоперацію".

І усі ці чутки та заяви лише погіршують становище у країні-агресорці, адже 24 лютого путін помпезно оголосив про проведення спецоперації та про те, що захопить Україну за три дні. Для цього на територію іншої незалежної держави він кинув:

контрактників,

спецназ,

десантників

Проте ці три дні розтягнулися в 214 (станом на 24 вересня), а елітні підрозділи росії ледь не всі знищені захисниками "маленької України", яка, згідно з байками російських пропагандистів, мала зустрічати їхні танки з квітами.

І сьогодні він своїм людям каже, що контрактна армія не існує, вона знищена Україною. Немає більше ніяких десантників, спецназу. Все, що могли, вони знищили. Тому ми беремо просто кількість вас і відправляємо туди,

– зазначив Михайло Подоляк.

Які сигнали прослідковуються за заявами влади росії

Фактично, своїми заявами путін дає знати своїм громадянам, що "спецоперація" йде настільки "за планом", що росія вимушена уже на своїй території проголошувати воєнний стан та закривати кордони.

"Оця людина на призвіще путін виходить і каже: "Все так чудесно, нас усі так бояться, у нас настільки ефективні танки, ми все робимо так, що є тільки єдиний аргумент, який ми можемо використати, щоб себе захистити. Це ядерна зброя", – підкреслив керівник Офісу Президента.

Тобто людина практично сьогодні своєму суспільству говорить просту річ: "Ми програємо війну. І тому зараз істерично шукаємо будь-які ресурси, для того, щоб хоча б це загальмувати",

– сказав Подоляк.

Також керівник ОП звернув увагу на те, що до повномасштабної війни росіяни могли їздити по світу, будувати кар'єри та заробляти певні гроші. Проте все, що вони мають сьогодні, це:

неможливість стабільно та успішно будувати кар'єрне життя,

паспорти, які нікому у світі не потрібні,

шенгенські візи, які масово скасовують у цивілізованих країнах.

А скоро, якщо чутки виявляться правдою, зможуть лише або працювати у робочих таборах, або вмерти в Україні за свого царя.

Отак виглядає ця велика країна під назвою російська федерація,

– підсумував Подоляк.

Часткова мобілізація в росії: що відомо

Путін тривалий час відтягував проведення мобілізації, проте 21 вересня він оголосив про неї. І хоч спершу керівництво росії говорило про 300 тисяч осіб, яких планують прикликати на службу, то тепер мова може йти й про 1,2 мільйона людей. Це дозволяє зробити 7-й пункт указу путіна, який обачливо влада росії не опублікувала.

Однак попри всі старання залатати свої діри на фронті, в Інституті з вивчення війни вважають, що росії це не вдасться зробити. Єдиний вихід досягнути поставлених цілей – грубо порушувати правила та набирати усіх без розбору, що сьогодні й фіксують у країні-агресорці.

На заяви кремля відреагували в Генштабі ЗСУ. Так, Головнокомандувач ЗСУ заявив, що українські захисники знищать всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – добровільно чи за мобілізацією.

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