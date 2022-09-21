Попри заяви кремля, що мобілізація стосуватиметься лише 1% загального мобілізаційного ресурсу, росіяни не поспішають шикуватися у військкоматах. Ба більше, лунають і звичні заклики першими відправити дітей високопосадовців.

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Пєсков-молодший відмовився від участі у мобілізації

У росії вважають, що у всіх її громадян рівні права, однак на практиці ці права у когось "рівніші". Так, у прямому ефірі росЗМІ ведучі вирішили зателефонувати миколі пєскову, синові прессекретаря президента росії дмитра пєскова. Вони прикинулися представниками військкомату та повідомили про повістку.

Однак на пропозицію з'явитися для медогляду наступного дня о 10 ранку, той відповів відмовою.

Ви повинні розуміти, якщо знаєте, що я пан пєсков. Це не зовсім правильно, щоб я там був. Коротше, я вирішуватиму це на іншому рівні,

– зухвало відповів син прессекретаря путіна.

У ході бесіди він заявив, що до військкомату приходити не збирається і згоди на запис добровольцем не дає. "Ось якщо володимир володимирович (путін – 24 канал) мені скаже, що мені треба туди йти, я туди піду", – підсумував він.

Відмову сина уже прокоментував і сам дмитрій пєсков. Так, попри те, що дзвінок був записаний у прямому ефірі, він вважає, що у мережу потрапило обрізане відео.

Я не маю сумнівів у його (миколи – 24 канал) єдино правильному виборі. І в нього теж,

– не менш зухвало прокоментував новину пєсков-старший.

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Протести проти часткової мобілізації в росії

Коли лише появилися чутки, що путін може оголосити про мобілізацію, Google Trends просто вибухнули запитами росіян про те, як виїхати з країни чи отримати відстрочку, а також як зламати свої кінцівки безболісно. А відразу після виступу путіна росіяни розкупили всі квитки на прямі рейси з москви до Стамбулу.

Ба більше, лише перспектива потрапити на війну в Україну змусила росіян почати виходити на протести. Так, всенародну акцію ініціював рух "Весна" та закликав росіян виходити на площі міст у кожному місті. При цьому поставив риторичне питання, за що помиратимуть росіяни.

І якщо пєсков зміг відбутися лише телефонною розмовою та обуренням татуся, то пересічних громадян за протести затримують та б'ють правоохоронці. Московська прокуратура взагалі погрожує ув'язненням на 15 років учасникам акції протесту.

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