Несмотря на заявления кремля, что мобилизация коснется лишь 1% от общего мобилизационного ресурса, россияне не спешат выстраиваться перед военкоматами. Более того, звучат и привычные призывы первыми отправить детей чиновников.

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Песков-младший отказался от участия в мобилизации

В россии считают, что у всех ее граждан равные права, однако на практике эти права у кого-то "равнее". Так, в прямом эфире росСМИ ведущие решили позвонить по телефону николаю пескову, сыну пресс-секретаря президента россии дмитрия пескова. Они притворились представителями военкомата и сообщили о повестке.

Однако на предложение явиться для медосмотра на следующий день в 10 утра тот ответил отказом.

Вы должны понимать, если знаете, что я господин песков. Это не совсем верно, чтобы я там был. Короче, я буду решать это на другом уровне,

– дерзко ответил сын пресс-секретаря путина.

В ходе беседы он заявил, что в военкомат приходить не собирается и согласия на запись добровольцем не дает. "Вот если владимир владимирович (путин – 24 канал) мне скажет, что мне нужно туда идти, я туда пойду", – подытожил он.

Отказ сына уже прокомментировал и сам дмитрий песков. Так, несмотря на то, что звонок был записан в прямом эфире, он считает, что в сеть попало обрезанное видео.

Я не сомневаюсь в его (николая – 24 канал) единственно правильном выборе. И в нем тоже,

– не менее дерзко прокомментировал новость песков-старший.

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Протесты против частичной мобилизации в россии

Как только появились слухи, что путин может объявить о мобилизации, Google Trends просто взорвались запросами россиян о том, как уехать из страны или получить отсрочку, а также как сломать свои конечности безболезненно. А сразу после выступления путина россияне раскупили все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул.

Более того, только перспектива попасть на войну в Украину вынудила россиян начать выходить на протесты. Так, всенародную акцию инициировало Движение "Весна" и призвало россиян выходить на площади городов в каждом городе. При этом задало риторический вопрос, за что будут умирать россияне.

И если песков смог отделаться только телефонным разговором и возмущением папочки, то рядовых граждан за протесты задерживают и бьют правоохранители. Московская прокуратура вообще угрожает заключением на 15 лет участникам акции протеста.

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