Россияне в соцсетях распереживались, что россия будет бросать на фронт без подготовки, пишет 24 канал. Также они заговорили о потерях своей страны, отмечая, что в Украине уже погибли более 50 тысяч человек.

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Россияне ожидают полной мобилизации и смерти в Украине

Следовательно, россияне не осознают, почему путин вдруг решил объявить мобилизацию, если пропаганда рисовала успехи в войне против Украины. В частности, министр обороны сергей шойгу заявил, что россия потеряла только 6 тысяч военных. И действительно, с такими потерями мобилизацию вряд ли нужно производить.

Россияне уже сравнивают ситуацию в своей стране с временами Второй мировой войны, а также призывают свергнуть власть.

У россиян паника из-за мобилизации / Фото из соцсетей

Россияне скептически оценивают свои шансы и уже окрестили мобилизацию словом "могилизация". Таким образом они намекают, что их ждет на украинской земле.

Также россияне не понимают, где простые военные. Впрочем, Генштаб ВСУ каждое утро им намекает, публикуя сведения о потерях россии. Кроме того, они заявляют, что это только сейчас объявлена частичная мобилизация, после чего будет объявлена полная, и "будут грести всех подряд".

Вдруг за "поребриком" стали называть болванами тех, кто пропагандирует российские знаки Z и V, а также говорить, что это "не их война". Более того, они уже предлагают коррупционные схемы, как уклониться от мобилизации.

Реакция россиян на мобилизацию / Фото из соцсетей

Что известно о частичной мобилизации в россии

Ожидалось, что президент россии владимир путин и шойгу вечером 20 сентября выступят с обращением, однако его решили перенести на утро среды. В итоге шойгу объявил о частичной мобилизации в россии, а путин сообщил, что подписал указ. В россии решили призвать 300 тысяч резервистов.

На мобилизацию в россии отреагировали в Офисе Президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "все идет по плану". В частности, он написал, что для россиян закрыты границы с ЕС и в то же время объявлена частичная мобилизация.

На мобилизацию в россии отреагировали США и Великобритания. Партнеры Украины заверили, что продолжат поддерживать нашу страну и сказали, что увидели признаки слабости режима путина.

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