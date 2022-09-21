Росіяни в соцмережах розпереживалися, що росія кидатиме на фронт без підготовки, пише 24 канал. Також вони заговорили про втрати своєї країни, зазначаючи, що в Україні вже загинуло понад 50 тисяч людей.

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Росіяни очікують на повну мобілізацію та смерть в Україні

Відтак, росіяни не усвідомлюють, чому путін раптом вирішив оголосити мобілізацію, якщо пропаганда малювала успіхи у війні проти України. Зокрема, міністр оборони сєргєй шойгу заявив, що росія втратила тільки 6 тисяч військових. І дійсно, з такими втратами мобілізацію навряд чи потрібно проводити.

Росіяни вже порівнюють ситуацію у своїй країні з часами Другої світової війни, а також закликають скинути владу.

У росіян паніка через мобілізацію / Фото із соцмереж

Росіяни скептично оцінюють свої шанси та вже охрестили мобілізацію словом "могилізація". У такий спосіб вони натякають на те, що їх чекає на українській землі.

Також росіяни не розуміють, де прості військові. Втім, Генштаб ЗСУ щоранку їм натякає, публікуючи зведення щодо втрат росії. Окрім того, вони заявляють, що це тільки зараз оголошено часткову мобілізацію, після чого буде оголошено повну, й "гребстимуть усіх підряд".

Раптом за "порєбріком" почали називати бовдурами тих, хто пропагує російські знаки Z та V, а також говорити, що це "не їх війна". Більше того, вони вже пропонують корупційні схеми, як ухилитися від мобілізації.

Реакція росіян на мобілізацію / Фото із соцмереж

Що відомо про часткову мобілізацію у росії

Очікувалося, що президент росії владімір путін і шойгу ввечері 20 вересня виступлять із зверненням, однак його вирішили перенести на ранок середи. У підсумку шойгу оголосив про часткову мобілізацію у росії, а путін повідомив, що підписав указ. У росії вирішили призвати 300 тисяч резервістів.

На мобілізацію у росії відреагували в Офісі Президента України. Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що "все йде за планом". Зокрема, він написав, що для росіян закриті кордони з ЄС та водночас оголошено часткову мобілізацію.

На мобілізацію у росії відреагували США та Велика Британія. Партнери України запевнили, що продовжать підтримувати нашу країну, а також сказали, що побачили ознаки слабкості режиму путіна.

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