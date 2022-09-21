Реакція США на заяви путіна

Так, посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережах відповіла на заклик президента росії до "часткової мобілізації", повідомляє 24 канал. Вона сказала, що підставні "референдуми" та мобілізація є ознаками слабкості та провалу росії.

До теми Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні

Дипломатка заявила, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають претензій росії на нібито анексовану українську територію.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказала вона.

Реакція Британії на заяви путіна

Водночас посол Великої Британії Мелінда Сімонс написала у твіттері, що також подивилася виступ путіна. За її словами, він досі відмовляється зрозуміти Україну.

"Часткова мобілізація та фіктивні референдуми не змінюють цієї істотної слабкості", – написала вона.

Крім того, колишній посол Великої Британії в росії Тоні Брентон наголосив виданню Sky News, що часткова мобілізація путіна є "досить значною ескалацією" війни в Україні.

За його словами, росія досі вела цю війну "з однією рукою, зв’язаною за спиною", вони відмовилися від мобілізації, тому що путін був стурбований впливом на російську громадську думку.

Те, що зараз оголосив Путін, – це мобілізація, від якої він відмовлявся з початку війни. Тепер він прийняв пораду своїх військових і повернувся до ядерної загрози в контексті ймовірних ядерних загроз з боку Заходу,

– заявив він.

Тоні Брентон зазначив, що не знає, вірить він у це чи ні, але, очевидно, це дуже значний крок у риториці путіна.

Колишній дипломат також додав, що "в очах російської громадськості" те, що досі описувалося як "військова операція", тепер наближається до війни.

Цинічні заяви путіна з нового звернення

У росії – часткова мобілізація. За словами путіна, від 21 вересня у росії запустили часткову мобілізацію. Зокрема, планують мобілізувати ще 300 тисяч резервістів. Путін запевнив, що набрані на службу спочатку проходитимуть військову підготовку. Мовляв, лише після цього їх відправлять до військової частини. А звідти, самі розуміємо, – на фронт.

За словами путіна, від 21 вересня у росії запустили часткову мобілізацію. Зокрема, планують мобілізувати ще 300 тисяч резервістів. Путін запевнив, що набрані на службу спочатку проходитимуть військову підготовку. Мовляв, лише після цього їх відправлять до військової частини. А звідти, самі розуміємо, – на фронт. Путін підтримав псевдореферендуми . За словами диктатора з кремля, він отримав прохання щодо проведення "волевиявлення". Мовляв, мешканці тимчасово окупованих територій прагнуть приєднатися до росії. Цими словами путін підтвердив, що планує докласти зусиль, щоб підтримати псевдореферендуми.

. За словами диктатора з кремля, він отримав прохання щодо проведення "волевиявлення". Мовляв, мешканці тимчасово окупованих територій прагнуть приєднатися до росії. Цими словами путін підтвердив, що планує докласти зусиль, щоб підтримати псевдореферендуми. Не минулося без цинічних заяв про репресії на території України . За словами путіна, їх у нашій державі посилили. Відповідний меседж він озвучив для свого населення, щоб мотивувати його вмирати на "спецоперації", а також підтримувати анексію.

. За словами путіна, їх у нашій державі посилили. Відповідний меседж він озвучив для свого населення, щоб мотивувати його вмирати на "спецоперації", а також підтримувати анексію. Звинуватив Захід у прагненні знищити росію . Путін заявив, що основною метою Заходу зараз нібито є послаблення, роз'єднання, а також знищення росії. Як зазначив путін, цивілізований світ хизується тим, що зміг у 1991 році розколоти срср. Тож тепер має шанси поділити росію на безліч областей, які ворогуватимуть між собою.

. Путін заявив, що основною метою Заходу зараз нібито є послаблення, роз'єднання, а також знищення росії. Як зазначив путін, цивілізований світ хизується тим, що зміг у 1991 році розколоти срср. Тож тепер має шанси поділити росію на безліч областей, які ворогуватимуть між собою. У кремлі погрожують ядерною зброєю. Диктатор не був би собою, якби не намагався шантажувати весь світ. Мовляв, росія, якщо цілісності її території щось загрожуватиме, використовуватиме всі наявні у неї засоби. І це, переконує путін, – не блеф. Зауважимо, що напередодні подібну заяву озвучив дмітрій мєдвєдєв.

Цікаво, що хоч "потєрь нєт", росія планує відправляти на війну ще більше гарматного м'яса. А це вже ніяк не збігається зі статистикою, наведеною шойгу вище. Адже навіщо додатково набирати військових, якщо все під контролем?

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