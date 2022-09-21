Робота із призову проводитиметься "планово, а не одноразово". Про це заявив шойгу у своєму зверненні, пишуть росЗМІ.

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За словами шойгу, часткова мобілізація торкнеться тих, хто:

відслужив;

мають військово-облікову спеціальність;

мають бойовий досвід.

Міністр оборони росії зазначив, що часткова мобілізація не торкнеться тих, хто служить за призовом. Також вона не стосується студентів.

"Вони продовжать служити як і служили – на території росії", – сказав шойгу.

Нагадаємо, що також шойгу заявив, що Україна втратила вже половину армії: 61 207 загиблих, 49 368 поранених. Натомість росія втратила 5 937 осіб, майже 90% поранених одужали.

Часткова мобілізація в росії: що відомо

Як заявив російський диктатор владімір путін, часткоій мобілізації підлягатимуть лише ті громадяни, які перебувають у запасі, ті, хто проходив службу в лавах збройних сил країни, а також ті, хто мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Перед відряджання в частини мобілізовані проходитимуть додаткову військову підготовку з урахуванням досвіду "спецоперації".