Президент росії владімір путін зняв чергове цинічне звернення. На нього очікував весь світ 20 вересня, але опублікував ролик диктатор з кремля лише наступного ранку. 24 канал зібрав основні тези.

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У росії – часткова мобілізація

За словами путіна, відсьогодні – 21 вересня – у росії запустили часткову мобілізацію. Диктатор переконує своє населення, що на службу відправлять лише тих, хто:

перебуває у запасі та тих, хто проходив службу;

має певні військово-облікові спеціальності;

також має військовий досвід.

Путін запевнив, що набрані на службу спочатку проходитимуть військову підготовку. Мовляв, лише після цього їх відправлять до військової частини. А звідти, самі розуміємо, – на фронт.

У росії оголосили часткову мобілізацію: відео

Диктатор також віддав негайний наказ урядові. Він передбачає негайно закрити усі питання оборонних підприємств, пов'язані з матеріальним, ресурсним і фінансовим забезпеченням. Це свідчить про те, що росіяни ще більше уваги приділятимуть виготовленню озброєння та ремонту тієї техніки, яку пошкодили на війні проти України.

Путін підтримав псевдореферендуми

За словами диктатора з кремля, він отримав прохання щодо проведення "волевиявлення". Мовляв, мешканці тимчасово окупованих територій прагнуть приєднатися до росії.

Наголошу: ми зробимо все, щоб забезпечити безпечне проведення референдумів,

– підкреслив він.

Цими словами путін підтвердив, що планує докласти зусиль, щоб підтримати псевдореферендуми. Ворог невдовзі може анексувати захоплені території, щоб мати можливість без порушення законів відправляти туди призовників.

Не минулося без цинічних заяв про репресії на території України. За словами путіна, їх у нашій державі посилили. Відповідний меседж він озвучив для свого населення, щоб мотивувати його вмирати на "спецоперації", а також підтримувати анексію.

Диктатор запевняв своє населення, яке саме потерпає від тиранії, що, мовляв, в Україні процвітає залякування, терор і насильство. Мовляв, вони вже набули "страшних варварських форм". Тож він вкотре підштовхнув до "порятунку рускоязичного насєлєнія".

Ми не маємо жодного морального права віддати близьких нам людей на поталу катові, не можемо не відгукнутися на їхнє прагнення самим визначати своє майбутнє,

– додав путін.

Звинуватив Захід у прагненні знищити росію

Не минулося й без згадки Заходу. Мовляв, його основною метою зараз є послаблення, роз'єднання, а також знищення росії. Як зазначив путін, цивілізований світ хизується тим, що зміг у 1991 році розколоти срср. Тож тепер має шанси поділити росію на безліч областей, які ворогуватимуть між собою.

Зауважимо, що диктатор прекрасно справляється без втручання Заходу. Упродовж 7 місяців повномасштабної війни можна побачити "рівність" серед населення країни-агресорки. Поки буряти тисячами гинули на війні, москвичі та петербуржці відсиджувалися.

Диктатор згадав про успіхи у псевдореспубліках

Путін, як поціновувач фрази "Хто обзивається – сам так називається", вирішив розповісти про гарматне м'ясо. Але у цьому контексті він згадав не російських солдатів, а українських. Ба більше, він цілий наш народ назвав так.

Водночас пояснив про важливість великомасштабного наступу на Донбасі. Мовляв, він був неминучим. І саме тому росія ухвалила рішення провести попереджувальну "спецоперацію".

За словами путіна, "лнр" вдалося практично повністю очистити від неонацистів. Нагадаємо, що ще в липні шойгу цим хизувався. Але в діда погано з пам'яттю, тож він лише зараз зміг цим похизуватися. Водночас він зауважив, що у "днр" ведуться бої. Там, за словами путіна, ЗСУ створили глибоку лінію укріплень. Тому російським бійцям не вдається просунутися.

Водночас він закликав міноборони визначити правовий статус добровольців, а також бойовиків з "лнр" і "днр". Мовляв, вони мають мати ті ж права, що й кадрові військові. Зокрема, медичне забезпечення та соціальні гарантії.

Зауважимо, що раніше окупанти бідкалися на те, що їм після відступу з фронту не надавали медичну допомогу у шпиталях росії. А пов'язано це з тим, що ані добровольці, ані бійці "л/днр" не були частиною регулярного війська країни-агресорки.

У кремлі погрожують ядерною зброєю

Диктатор не був би собою, якби не намагався шантажувати весь світ. Мовляв, росія, якщо цілісності її території щось загрожуватиме, використовуватиме всі наявні у неї засоби. І це, переконує путін, – не блеф. Зауважимо, що напередодні подібну заяву озвучив дмітрій мєдвєдєв.

Роза вітрів може розвернутися в їх бік,

– наголосив путін.

Таким чином диктатор підкреслив, що однозначно готовий використати ядерну зброю. Це, власне, той самий козир у рукаві кремля, яким ворог постійно хизується перед усім світом.

Нагадаємо, що усі очікували промову путіна у зв'язку з заявами про максимально швидке проведення "референдумів". Коротко пройдемося по останніх згадках, які стосуються "волевиявлення" мешканців окупованих територій.

Окупанти готують "референдуми"

Нагадаємо, що російські загарбники таки планують провести псевдореферендуми на окупованих територіях.

Напередодні гауляйтер Херсонщини володимир сальдо заявив, що так звана "адміністрація" ухвалила рішення про проведення "референдуму". Згідно з ним регіон увійде до складу росії. Саме "волевиявлення" відбудеться з 23 по 27 вересня.

Колаборанти із Запоріжжя та Донбасу теж заявляють, що в них "все готово" до проведення голосування.

Водночас влада України наголошує на тому, що ці випади – асиметрична відповідь на контрнаступ. Сам же "референдум", наголошують, – фіктивний. І його результати ніяк не вплинуть на деокупацію.

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