Інформація з'явилась у російських ЗМІ, які посилаються на наближені до кремля джерела. Водночас у путіна наразі офіційно нічого не анонсували, передає 24 канал.

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Про що говоритиме путін

Виступ очікують до кінця дня. Джерела кажуть, що не знають, про що говоритиме путін. Однак припускають, що темою можуть бути заплановані "референдуми" на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

У телеграм-каналах пишуть, що 20 вересня може виступити і міністр оборони росії сергій шойгу.

Що відомо про так звані псевдореферендуми

Так звані "громадські палати" та "громадські ради" окупантів на захоплених територіях виступили з вимогою провести псевдореферендуми, аби "приєднати території" до росії.