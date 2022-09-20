Окупанти разом з колаборантами вже навіть визначили дату. Сподівається, що фальшиве голосування відбудеться найближчими днями. 24 канал зібрав все, що відомо про наміри окупантів та так звані "референдуми".

Важливо На Херсонщині окупанти моляться на "негайний референдум": реакція ОП

Херсонщина

Спочатку колаборант кирило стрємоусов заявив, що 20 вересня у Херсонській області так звана окупаційна "влада" зробить заяву стосовно "референдуму".

Потім гауляйтер Херсонщини володимир сальдо заявив, що так звана "адміністрація" Херсонської області ухвалила рішення про проведення "референдуму" щодо входження регіону до складу росії. Каже, що він відбудеться з 23 по 27 вересня.

Зрадник зазначає, що після "голосування" звернеться до путіна, щоб якнайшвидше "юридично" затвердити підсумки. Очевидно, що цифри для цих "підсумків" окупанти намалюють.

Луганщина та Донеччина

У кремлі заявляють, мовляв, не варто відкладати "входження квазіреспубік на окупованому Донбасі до складу росії". Тим часом ватажок незаконного формування пасічник підписав "закон" про так званий "референдум".

Член путінської "єдиної росії" андрій турчак впевнений, що "референдум обов'язково відбудеться". Ба більше, він вважає, мовляв, де-факто "окуповані території України – вже росія".

Заступник голови ради безпеки росії дмітрій мєдвєдєв заявив, що проведення так званих "референдумів" на Донбасі допоможе насамперед "розв'язати руки" росії на полі бою. Це можна пояснити тим, що загарбники використовують людей з окупованих теритрій як "гарматне м'ясо". Наприклад, голова думського комітету з оборони андрій картаполов напряму каже, що "добровольці" з квазіреспублік "стануть російськими військовими" після "референдуму".

Запоріжжя

На тлі новин про "референдуми" на Херсонщині колаборанти Запорізької області теж заявили, буцімто у них "все готово".

Зрадник володимир рогов видав абсурдну заяву, мовляв, "неповний контроль над Запорізькою областю не поставить під сумнів легітимність референдуму про її входження до росії". Він наївно сподівається, що "референдум" таки відбудеться найближчими днями.

Згодом гауляйтер Запоріжжя євген балицький підписав "розпорядження" про проведення "рефередумів" з 23 по 27 вересня. Ще один "указ" зрадник підписав про формування "добровольчих батальйонів".

Реакція України

В Офісі Президента відреагували на заяви та наміри окупантів. Заступник глави ОП Михайло Подоляк написав, що російське керівництво таким чином вигадує "заспокійливе" для своєї аудиторії. Окупанти вирішили асиметрично відповісти на контрнаступ ЗСУ. Однак чиновник запевнив, українські військові тихо та методично виконують роботу щодо деокупації територій.

"Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво", – написав Подоляк.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж прокоментував плани росіян. Він наголосив, що Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі це робити.

Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять... Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в росії,

– додав дипломат.

За причетність до "референдумів" відповідатиме кожен

Українська влада нагадує, що підготовка і організація окупаційних псевдореферендумів – кримінальний злочин, за який нестимуть відповідальність всі причетні.

Наприклад, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що більшість людей, які дали згоду на роботу в "виборчих комісіях" уже ідентифіковані. За свої вчинки відповідатиме кожен.

Окупанти торочать про "референдуми" через провали на фронті

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що нове загострення "референдумної" теми пов'язане з поразками на фронті. Однак проведення псевдореферендумів та закриє будь-яку можливість для переговорів та посилить західну підтримку України.

До речі, пластинку про "референдуми" підхопили пропагандисти. Наприклад, сімоньян заявляє, що цей тиждень знаменує "швидку перемогу росіян або ядерну війну".

З боку міжнародного права, всі російські "голосування" – звичайна фікція, яка не змінить курсу на деокупацію.

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