Радник глави ОП Михайло Подоляк відреагував на повідомлення гауляйтера Херсонщини кирила стремоусова, що 20 вересня так звана окупаційна влада зробить заяву щодо "референдуму". Зрадник в ефірі пропагандистських медіа заявив про бажання приєднати Херсонщину до росії.

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Кремль вигадує заспокійливе для Z-аудиторії

Подоляк написав у твітері, що російське керівництво вигадує "заспокійливе" для своєї аудиторії. Водночас він підкреслив, що ЗСУ тихо та методично виконують роботу щодо деокупації територій.

Кремль продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії. "Ми ще нічого не починали", "ми по-справжньому не воювали", "референдуми змінять усе". Збройні Сили України тихо, спокійно та методично роблять свою роботу з деокупації територій та ліквідації ворогів. Різниця очевидна,

– написав Подоляк.

Окупанти волають про "референдуми": що відомо

Слід зазначити, що про так званий "референдум" заговорили практично на всіх тимчасово окупованих територіях. У понеділок, 19 вересня, проросійські бойовики заявили, що хочуть організувати "референдум" на території тимчасово окупованої Луганщини.

Вони звернулися до свого ватажка з ініціативою негайно провести "референдум" про "визнання їх суб'єктом росії". Російські пропагандисти брехливо заявили, що це буцімто має "відкрити нові можливості на шляху до мирного життя".

В Інституті з вивчення війни заявили, що бажання окупантів негайно провести "референдуми" про приєднання до росії свідчить про паніку прокремлівських режимів на тлі контрнаступу ЗСУ.

Також на плани окупантів щодо "референдумів" відреагували в Офісі Президента. Там заявили, що глобальний консенсус та міжнародне право на стороні України. Тому Донецьк, Луганськ, Крим залишаються територією України, хоча й тимчасово окуповані.

Окупанти не встигли провести референдум на Харківщині

Слід зазначити, що попередні плани окупантів провести "референдуми" не мали успіхів. Тільки на Херсонщині зрадники близько 4 разів переносили дату псевдореферендуму.

Також у кремлі активно готувалися провести псевдореферендум щодо анексії Харківської області. Відповідний "референдум" окупанти хотіли провести вже на початку листопада. Та планам москви завадив наступ ЗСУ.

Тому на тлі контрнаступу ЗСУ загарбники поспішають провести псевдореферендум і в Херсонській області. Гауляйтер стремоусов анонсував, що "жителі Херсонщини скажуть свою позицію". Це свідчить про те, що окупанти, ймовірно, підготували масовку.

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