Прагнення росії провести псевдореферендуми прокоментував радник глави ОП Михайло Подоляк. Він нагадав російським пропагандистам про існування міжнародного права.

До речі Росіяни неодноразово переносили дати "звільнення" Донбасу які призначав Кремль, – Британія

Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, – Подоляк

Як підкреслив Михайло Подоляк, глобальний консенсус та міжнародне право на стороні України. Відтак, Донецьк, Луганськ, Крим залишаються територією України, хоча й тимчасово окуповані.

Російські пропагандисти закохані в "референдуми" як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів,

– написав Подоляк.

Як відомо, росія вже декілька разів переносила "референдум" на окупованій території Херсонщини. Там загарбники щонайменше 4 рази змінювали дату псевдореферендуму.

У кремлі планували провести псевдореферендум щодо анексії Харківщини на початку листопада. Та планам москви завадив наступ ЗСУ, завдяки якому деокуповано майже всю територію Харківщини.

Бойовики звернулися до свого ватажка щодо "референдуму"

Тепер же проросійські бойовики хочуть організувати "референдум" на території тимчасово окупованої Луганщини. Вони звернулися до свого ватажка з ініціативою негайно провести "референдум" про "визнання їх суб'єктом росії".

Російські пропагандисти брехливо заявили, що це буцімто має "відкрити нові можливості на шляху до мирного життя".

Втім, плани окупантів на Луганщині також може зірвати контрнаступ ЗСУ. Українські військові зачистили Білогорівку та взяли селище під свій контроль.

Також раніше повідомлялося, що українські військові вже на околицях Лисичанська. Окрім того, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай публікував відео, як ЗСУ в'їжджають у Сєвєродонецький район.

Раніше – гауляйтерка на Запоріжжі звернулась щодо "референдуму": дивіться відео