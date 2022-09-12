Окупанти намагались переконати світ, що псевдореферендум відбудеться 11 вересня. Цією датою вони вербували колаборантів і утримували зрадників, але всіх обдурили.

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Що сказав Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров назвав причини, чому "голосування" не відбулось. За його словами, ключову роль відіграв вдалий контрнаступ Збройних Сил України і деокупація населених пунктів на Харківщині, які показали, що наші бійці звільнять всі тимчасово окуповані території.

Ще однією причиною провалу псевдореферендуму стали вдалі атаки сил спротиву на ворожі військові бази та штаби окупантів.

Сьогодні ми чітко розуміємо – псевдореферендум не відбудеться ніколи,

– додав Федоров.

Що сталося напередодні

Опозиційні російські видання написали, що у Кремлі ідею псевдореферендуму в Запорізькій області офіційно поставили на паузу. Кремль уже відкликав назад у росію своїх політтехнологів, які мали його проводити. Журналісти нагадують, що на початку війни у росії були впевнені, що зможуть анексувати нові території вже у квітні.Потім "референдум" перенесли на травень, потім на 11 вересня.

У результаті, як стверджують інсайдери, під тиском путіна в адміністрації президента росії встановили нову "остаточну" дату – 4 листопада. Але ситуація може скластися так, що навіть якщо росія знову оголосить "референдуми", то їх не буде кому організовувати.

Псевдореферендуми на окупованих територіях: останні новини

Росіяни планували провести псевдореферендуми на окупованих територіях 11 вересня. Однак уже хочуть перенести його на жовтень, бо не встигають з організацією.

Водночас директор програм політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай вважає, що в кремлі вже визначились із псевдореферендумом на окупованих територіях України. Росія може намалювати собі 80% підтримки.

Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що всі причетні до організації псевдореферендумів будуть покарані. У звільнених населених пунктах шукають зрадників, які співпрацювали з окупантами та обіймали ті чи інші "посади" у різних населених пунктах.

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