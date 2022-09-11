Успішний контрнаступ ЗСУ триває. У звільнених населених пунктах шукають зрадників, які співпрацювали з окупантами та обіймали ті чи інші "посади" у різних населених пунктах. Тепер їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Зауважте У Вовчанську та Козачій Лопані вже майорить український прапор – російський у смітнику

Радник глави МВС Денисенко заявив, що упродовж останніх днів зрадники масово тікають з Харківської, Луганської та Донецької областей. На кордоні з росією – величезні черги.

Тих, хто втік, в Україні заочно судитимуть.

Всі зрадники отримають відповідні терміни. Але я хотів би сказати усім: ми знаємо всі прізвища, у нас є повністю списки всіх тих людей, які зараз, як планувалося, мали б готувати так званий референдум про анексію Херсонської, Запорізької та Харківської областей,

– заявив Денисенко.

Він додав, що списки зрадників публікують. Кожен з них має знати: його чекає або смерть, або ув'язнення. Денисенко додав, що під поняття колаборантів підпадають всі, хто працювали на офіційних "посадах" в адміністрації окупантів.

У Балаклії затримали начальника "поліції" міста

У звільненій Балаклії триває зачистка. У ДБР повідомили, що затримали начальника "поліції" міста. Він намагався втекти, однак не вдалося. Зрадника затримали у Куп'янську.

Зауважте – деталі від Залужного про звільнення Харківщини: дивіться відео