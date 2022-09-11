Успешное контрнаступление ВСУ продолжается. В освобожденных населенных пунктах ищут предателей, которые сотрудничали с оккупантами и занимали те или иные "должности" в разных населенных пунктах. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Советник главы МВД Денисенко заявил, что на протяжении последних дней предатели массово бегут из Харьковской, Луганской и Донецкой областей. На границе с россией – огромные очереди.

Сбежавших в Украине заочно будут судить.

Все предатели получат соответствующие сроки. Но я хотел бы сказать всем: мы знаем все фамилии, у нас есть полностью списки всех тех людей, которые сейчас, как планировалось, должны готовить так называемый референдум об аннексии Херсонской, Запорожской и Харьковской областей,

– заявил Денисенко.

Он добавил, что списки изменников публикуют. Каждый из них должен знать: его ждет либо смерть, либо тюремное заключение. Денисенко добавил, что под понятие коллаборантов подпадают все работавшие на официальных "должностях" в администрации оккупантов.

В Балаклее задержан начальник "полиции" города

В освобожденной Балаклее продолжается зачистка. В ДБР сообщили, что задержали начальника "полиции" города. Он пытался скрыться, однако не удалось. Предателя задержали в Купянске.

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