По данным ГБР, предатель ранее являлся одним из руководителей Балаклейской полиции. Однако, когда россияне оккупировали город, он добровольно согласился сотрудничать с врагом. За это предатель был назначен начальником оккупационного участка.

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Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты – добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационного участка,

– говорится в сообщении.

Когда ВСУ освободили город, предатель хотел бежать на территорию временно оккупированной Луганской области. Однако не удалось. Его задержали в городе Купянск.

В ГБР подчеркнули, что в настоящее время развязали вопрос уведомления о подозрении и избрании меры пресечения. Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

В Балаклее официально подняли государственный флаг Украины

Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что 10 сентября в Балаклее официально подняли государственный флаг Украины. Здание областной районной администрации Балаклеи снова перешло под контроль военной администрации.

Украинцы – тронуты и благодарны героям.

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