За даними ДБР, зрадник раніше був одним із керівників Балаклійської поліції. Однак коли росіяни окупували місто, він добровільно погодився співпрацювати з ворогом. За це зрадника призначили начальником окупаційного відділку.

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Раніше зрадник був одним із керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти – добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційного відділку,

– мовиться у повідомленні.

Коли ЗСУ звільнили місто, зрадник хотів втекти на територію тимчасово окупованої Луганщини. Однак не вдалося. Його затримали у місті Куп'янськ.

У ДБР наголосили, що наразі розв'язав питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Харківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

У Балаклії офіційно підняли державний прапор України

Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що 10 вересня у Балаклії офіційно підняли державний прапор України. Будівля обласної районної адміністрації Балаклії знову перейшла під контроль військової адміністрації.

Українці – зворушені та дякують героям.

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