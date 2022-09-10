Так, українські захисники, ймовірно, на околицях Донецька. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

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ЗСУ наступають на Сході

У Харківській області ЗСУ протягом останніх днів один за одним звільняють від окупантів населені пункти. Український прапор знову замайорів у Балаклії, Куп'янську та Ізюмі. Крім того, звільнили низку селищ. Мовиться про Шевченкове, Нову Гусарівку, Савинці тощо.

Президент Володимир Зеленський 9 вересня повідомив, що україніські воїни звільнили понад 30 населених пунктів Харківщини. В американському Інституті війни стверджують, що станом на 9 вересня ЗСУ звільнили з-під окупації близько 2500 квадратних кілометрів Харківщини.

Ситуація на Донбасі

Крім того, наступ триває і в інших регіонах. Зокрема, в Донецькій та Луганській областях. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ – вже на околицях Лисичанська. Деталей чиновник поки не розповів. Слід дочекатись офіційної інформації від Генштабу ЗСУ.

Бої йдуть і на околицях Лимана, що в Донецькій області. Міський голова Олександр Журавльов орієнтовно о 17:30 10 вересня повідомив про це. Окупанти чинять опір, тому на український прапор над містом ще треба зачекати.

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