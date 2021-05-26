Російські найманці намагалися захопити аеропорт Донецька, починаючи з квітня. Втім, аеропорт залишався під контролем України.

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У ніч проти 25 травня у бік Донецька з Росії вирушила група диверсантів. Вдень бойовики взяли участь у так званому параді біля будівлі Донецької ОДА.

З ними підтримував контакт офіцер-зрадник із СБУ Олександр Ходаковський. За інформацією росЗМІ, він запевняв, що бою не буде. Мовляв, має такі домовленості з українцями.

Хронологія подій 26 травня

Приблизно о 3:00 26 травня на територію Донецького аеропорту зайшли російські спецпризначенці із загону "Іскра". Їх провів інший зрадник із СБУ – Олександр Головура. До термінала увійшли й, зокрема, сам Ходаковський та росіянин Олександр Бородай.

Ходаковський поставив ультиматум українському командуванню. Він вимагав виведення військових, які охороняли внутрішній периметр летовища. Йому відповіли, що особовий склад та техніка залишаться, поки летовище не покинуть цивільні та його персонал. Адже на 7:00 був запланований останній рейс.

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Це дозволило українським військовим виграти час, аби розмістити свої сили поруч. Натомість російські найманці облаштовували позиції у новому терміналі.

О 7:00 аеропорт оголосив про тимчасову зупинку обслуговування рейсів. Державіаслужба повідомила, що до 18:00 26 травня польоти у Донецьк заборонені.



Повідомлення про зупинку роботи летовища / Скриншот

Коли цивільні врешті покинули територію аеропорту, українці пригрозили бойовикам, що застосують силу, якщо ті не покинуть приміщення.

Приблизно о 11:00 пролунав перший постріл. Український захисник ліквідував найманця, який намагався збити український винищувач із зенітно-ракетного комплексу.

Довідка. Як наголосили в українському МВС, у першому бою за Донецький аеропорт українці не втратили жодного бійця. За різними оцінками, проросійські сили втратили від 40 до 100 людей.

Українці ще тоді воювали з російською армією. Попри те, що у Кремлі відмовляються це визнавати, відповідні факти неодноразово знаходили підтвердження.

Героїчна оборона ДАП

Після цього українські військові ще 242 дні утримували стратегічний об'єкт й перебували у блокаді ворога. За сталеву витримку та мужність бійців назвали "кіборгами". Бої завершилися лише тоді, коли окупанти знищили саму будівлю летовища.

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За даними незалежного проєкту "Книга пам'яті полеглих за Україну", за час оборони аеропорту загинули 100 бійців. Крім цього, близько 500 зазнали поранення. Втім, скільки насправді українців віддало своє життя за Україну у боях за Донецький аеропорт – досі невідомо.

Факти про оборону Донецького аеропорту / Інфографіки 24 каналу