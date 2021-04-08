У Офісі Генпрокурора скерували до Міжнародного кримінального суду в Гаазі факти щодо вбивства українських військових під час Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту. Мовиться про порушення міжнародного гуманітарного права представниками Росії.

Заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов 8 квітня підписав та направив повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Документ стосується "порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників Росії та підконтрольних їй незаконних збройних формувань на Донеччині".

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Про що йдеться в документі

У Офісі Генпрокурора стверджують, що в документі є факти та докази, що підтверджують віроломне вбивство та поранення українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19 – 21 січня 2015 року.

Інформацію зібрали прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, та Офісу Генпрокурора.

Повідомлення до МКС підготували на основі матеріалів кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів.

Які дані мають в Офісі Генпрокурора

Зверніть увагу! У Офісі Генпрокурора кажуть, що вбивства та поранення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України відбувались на тлі гуманітарних домовленостей.

За інформацією прокуратури "під час забезпечення у районі Іловайська "зеленого коридору" для виходу з оточення українських військовослужбовців, які склали зброю, по них та по автомобілю з символом "Червоного Хреста" вели інтенсивні обстріли".

Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти,

– кажуть у прокуратурі.

В Офісі Генпрокурора також додають, що під час оборони Донецького аеропорту представники окупаційної адміністрації Росії в Донецькій області попросили про режим "тиші" для евакуації з поля бою тіл загиблих та поранених.

"Проте перемир'я використали для прихованого мінування позицій ЗСУ та після його завершення віроломного підриву. Тоді загинули 25 військовослужбовців, 22 – захопили в полон, одного полоненого вбили", – стверджують правоохоронці.

Такі дії порушують Женевську конвенцію. Мовиться про "заборону віроломства" – заборону "вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства".

Що таке віроломство? Віроломство – це спроба викликати довіру противника, примусити його повірити, що він має право на захист за міжнародним правом у період збройних конфліктів. Однак це роблять для того, щоб обманути. Прикладами віроломства є симулювання наміру вести переговори під прапором перемир'я чи симулювання капітуляції тощо.

Важливо! В Офісі Генпрокурора стверджують, що загалом до Міжнародного кримінального суду направили 19 звернень з фактами порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Коротко про Іловайську трагедію та оборону Донецького аеропорту