Україна скерувала в Гаагу докази злочинів Росії під Іловайськом й у ДАПі
У Офісі Генпрокурора скерували до Міжнародного кримінального суду в Гаазі факти щодо вбивства українських військових під час Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту. Мовиться про порушення міжнародного гуманітарного права представниками Росії.
Джерело:Офіс Генпрокурора
Заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов 8 квітня підписав та направив повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Документ стосується "порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників Росії та підконтрольних їй незаконних збройних формувань на Донеччині".
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Про що йдеться в документі
У Офісі Генпрокурора стверджують, що в документі є факти та докази, що підтверджують віроломне вбивство та поранення українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19 – 21 січня 2015 року.
Інформацію зібрали прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, та Офісу Генпрокурора.
Повідомлення до МКС підготували на основі матеріалів кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів.
Які дані мають в Офісі Генпрокурора
За інформацією прокуратури "під час забезпечення у районі Іловайська "зеленого коридору" для виходу з оточення українських військовослужбовців, які склали зброю, по них та по автомобілю з символом "Червоного Хреста" вели інтенсивні обстріли".
Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти,
– кажуть у прокуратурі.
В Офісі Генпрокурора також додають, що під час оборони Донецького аеропорту представники окупаційної адміністрації Росії в Донецькій області попросили про режим "тиші" для евакуації з поля бою тіл загиблих та поранених.
"Проте перемир'я використали для прихованого мінування позицій ЗСУ та після його завершення віроломного підриву. Тоді загинули 25 військовослужбовців, 22 – захопили в полон, одного полоненого вбили", – стверджують правоохоронці.
Такі дії порушують Женевську конвенцію. Мовиться про "заборону віроломства" – заборону "вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства".
Що таке віроломство?Віроломство – це спроба викликати довіру противника, примусити його повірити, що він має право на захист за міжнародним правом у період збройних конфліктів. Однак це роблять для того, щоб обманути. Прикладами віроломства є симулювання наміру вести переговори під прапором перемир'я чи симулювання капітуляції тощо.
Коротко про Іловайську трагедію та оборону Донецького аеропорту
- Українські військові 242 дні захищали Донецький аеропорт. За той час загинули 100 осіб, 9 вважають зниклими безвісти, а 440 людей – поранили. Детальніше про оборону аеропорту можна прочитати за посиланням.
- Під час боїв під Іловайськом сили противника переважали у 17 разів. Українські бійці опинились у кільці ворога. Коли вони виходили так званим "зеленим коридором" їх розстріляли російські військові. Детальніше про Іловайську трагедію читайте за посиланням.
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