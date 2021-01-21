Понад пів року тривало одне з найзапекліших протистоянь російсько-української війни. Через силу і незламність українських воїнів назвали "кіборгами". Про те, як це було – читайте далі в матеріалі.

У травні 2012 році з перерізанням блакитної стрічки Віктор Янукович відкрив новий термінал Донецького аеропорту імені відомого композитора Сергія Прокоф'єва. Через 2 роки, у квітні, сепаратисти під проводом російських військових спеціалістів намагались взяти під контроль аеропорт. 6 травня 2014 року робота летовища припинялася через загрозу безпеці польотів, пише 24 канал.

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Бій за аеропорт у травні: росіяни відступили

У ніч на 26 травня штурмові групи росіян без жодного пострілу зайняли частину аеропорту. Український зрадник – спецпризначенець Олександр Ходаковський впустив озброєних сепаратистів у будівлю. До Донецька прибула російська група "Іскра" та підрозділи чеченських вояків. Найманці в цьому бою зазнали значних втрат і відступили.



Те, як виглядає аеропорт після постійних обстрілів / Фото Сергій Лойко

Бої за Донецький аеропорт: осінь

Після Мінських угод аеропорт потрапив у зону відведення українських військ. Це спровокувало загострення протистояння, адже для терористичних угрупувань бойове здобуття цього об'єкту важливо як демонстрація політичної перемоги. Так вважав Юрій Бутусов.



Українські військові тримали оборону / Фото Сергій Лойко

4 вересня українські піхотинці 93-ї механізованої бригади та бійці 3-го полку спецпризначення утримують аеропорт. Українські бійці захопили полонених, серед них були:

6 військовослужбовців російської армії;

1 офіцер-артилерист.

Позиції сил ЗСУ вороги обстрілюють з артилерії та мінометів. Вони не закінчувались.



Українські військові / Фото Сергій Лойко

У ніч з 8 на 9 жовтня терористичні угрупування зробили ще одну спробу захопити контроль над аеропортом.

2 листопада військовим вдалось повністю зачистити одне з приміщень нового терміналу. Після цього над аеропортом підняли 3 українських прапори. Це вони здійснили під постійними обстрілами з важкої артилерії.



"Кіборгами" вдалось звільнити термінал Донецького аеропорту / Фото uapress

Бої за Донецький аеропорт: зима

Протягом усієї зими тривали бої за аеропорт. Важливу роль для оборони аеропорту був той факт, що командири залишають лише добровольців.

Захопити стратегічно важливий об'єкт бойовикам не вдалося. 13 січня зосередженим вогнем терористи завалили вежу.

Падіння вежі Донецького аеропорту: дивіться відео



Аеропорт взимку 2015 року / Фото Piasetskyi Vitalii



Останні дні, коли наші захисники перебували в аеропорті / Фото Piasetskyi Vitalii

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Донецький аеропорт 15 січня: дивіться відео

Втрати

Через бойові дії за період 242 дні загинули 100 осіб. Ще 9 людей вважаються зниклими безвісти. Кількість поранених – 440 людей.

У різний час в аеропорту та прилеглому селищі Піски воювали

спецпризначенці 3-го окремого полку;

бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних, 93-ї окремої механізованої бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів;

бійці полку "Дніпро-1";

вояки Добровольчого українського корпусу (ДУК).

Багатьох із них було відзначено державними нагородами, деяких – посмертно.